Rocket Team играют против Lotus в заключительном матче второго игрового дня Кубка Лиги
Rocket Team играют с Lotus в матче 1-го тура Winline Кубка Медиалиги
Кубок Медиалиги, 1-й тур
Rocket Team – Lotus – 0:1 (первый тайм)
Гол: 0:1 – Зюкин (1).
Rocket Team: Ярусов, Дзиов, Манько, Штеинхубел, Черчесов, Оанча, Белоусов, Сулебанов, Ильин, Натхо, Барсов.
Lotus: Скрипник, Палажнов, Коуами, Шнейдер, Коробов, Турик, Дехтер, Анохин, Юрьев, Таларов, Зюкин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч проходит в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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