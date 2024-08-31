ФК «10» играет против DMedia в 1-м туре Кубка Медиалиги
DMedia играет с ФК «10» в 1-м туре Winline Кубка Медиалиги
Кубок Медиалиги, 1-й тур
DMedia – ФК «10» – 0:1 (первый тайм)
Гол: 0:1 – Киреев (16).
DMedia: Фомичев, Третьяк, Ясюкевич, Володько, Лухвич, Ловгач, Драгун, Концедайлов, Бага, Ольховский, Воронков.
ФК «10»: Помазан, Тен, Идову, Хайруллов, Чичерин, Свежов, Воробьев, Бала, Киреев, Аба, Кутуз.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч проходит в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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