«Ты че, #####, хочешь у бабушек последнее забрать?!» Панюков рассказал, как вел переговоры с президентом «Урала» о контракте

Андрей Панюков вспомнил эмоциональные переговоры с «Уралом» о контракте

«Григорий Иванов – очень хороший психолог. Мы гуляли, он 30 минут рассказывал про футбол, про «Урал », как тут все начиналось. Километров десять мы прошли, у меня уже ноги загудели.

Наконец он спросил: «Ну, давай, что там по условиям у тебя, что ты хочешь вообще?» А у меня еще было предложение из Самары. Говорю: «Вот бумага, хочу то же самое, ни больше ни меньше. Там не заоблачная сумма».

Он мне: «Ты че, #####, хочешь у бабушек последнее забрать?!» И мы с ним часа полтора ходили, он уже замахиваться на меня начал: «Ты #####, что ли?» (смеется).

Я уже говорю: «Все, Григорьевич, дайте вот столько». Он: «Если не столько, собирайся и ####### на ### отсюда! Уезжай на ###! Не хочу с тобой разговаривать!»

Кое-как мы договорились. Ему принципиально было на тысячу долларов зарплату меньше дать. Я уже под конец это понял, и мы пожали руки. Я на следующий день подписал контракт», – сказал бывший нападающий «Урала», выступающий сейчас за «Родину Медиа ».

Панюков играл за «Урал» с 2018 по 2021 год. За клуб из Екатеринбурга он провел 78 матчей и забил 17 голов.