Экс-форвард «Аяччо» Панюков: «После Крыма Путина часто показывали по телеку во Франции. Вот и меня так стали называть. Я игрокам «Путинку» привез – чуть с ума не сошли, слезы из глаз»

Андрей Панюков рассказал, почему его прозвали Путиным во Франции.

– Тебя во называли blette и Путин. Про blette понятно – это слово частенько вырывается у русских, такое прозвище еще Никифоров заработал. А почему Путин?

– Я же приехал, когда произошла ситуация с Крымом, подскочил курс доллара, кризис. часто показывали по телеку во Франции. Вот и меня, единственного русского в «Аяччо», так стали называть. Я же им как-то «Путинку» привез!

– По какому поводу?

– За молодежную сборную у нас были игры против Азербайджана и Фарерских островов. Так я ненадолго оказался в России. И говорю ребятам из «Аяччо»: «Пацаны! Обещаю: привезу вам водку, все по красоте сделаю!» И привез две бутылки – команде и тренерскому штабу.

Тренеры сразу бутылку убили. А футболистики немного попробовали – и чуть с ума не сошли. Они-то европейскую пили, легкую – а это «Путинка»! Употребляли без закуски, чистоганом. А потом удивлялись, почему из глаз слезы текут, ха-ха!

– А майку с Путиным не привозил?

– Привозил! Все тот же Липпини просил: «Как же я люблю Путина, это мой герой! Хочу футболку с ним!»

Я даже две захватил в аэропорту. И что думаешь? На следующей день Липпини приехал в ней на тренировку! Сейчас, думаю, если в ней прокатится, будут проблемы, ха-ха.

Этот Липпини подкованный был, зараза. Про все в России знал! У корсиканцев специфический акцент, а по-английски Антонио не шарит. Постоянно повторял мне: «Чичени́, чичени́».

Потом я допер, что он говорил про Кадырова, про Чечню! Говорю ему: «Дурак, а это ты откуда знаешь?» – «Да ты что! Слежу за политикой, мне очень нравится».

В курсе про обе чеченские войны! Просил меня что-нибудь рассказать об этом. Я, конечно, ничего плохого не мог поведать, ха-ха!

– Откуда у Липпини эта любовь?

– А я даже спрашивал. Антонио говорил: «Понимаю, у нас с одной стороны новости показывают, а у вас – с другой. Но даже так чувствую, какой Путин сильный, харизматичный», – рассказал экс-форвард « » и «Зенита».

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