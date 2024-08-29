Виталий Дьяков: «Когда имеешь миллионные контракты, ездишь не на Toyota Camry, а на Mercedes, Bentley, покупаешь квартиры, дома. Поднимаешь планку. Ты же хочешь красиво жить»

Виталий Дьяков рассказал, как меняется уровень жизни с ростом доходов.

«Когда-то я тоже жил на 50 тысяч. Когда ты зарабатываешь большие деньги, имеешь миллионные контракты, ты уже ездишь не на Toyota Camry, а садишься на Mercedes, Bentley. Эти машины надо как-то содержать.

Также покупаешь квартиры или дома. У тебя появляется ребенок – надо тратить на сад, школу и так далее.

Ты поднимаешь планку и эту планку надо держать. Ты же хочешь хорошо и красиво жить. Хочешь поехать в красивое место отдохнуть, на выходных сходить в хороший ресторан. Нельзя на 100 тысяч так прожить», – сказал бывший защитник «Динамо».