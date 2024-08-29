Виталий Дьяков: «Когда имеешь миллионные контракты, ездишь не на Toyota Camry, а на Mercedes, Bentley, покупаешь квартиры, дома. Поднимаешь планку. Ты же хочешь красиво жить»

Теги премьер-лига Россия Виталий Дьяков Чемпионат.com деньги медийный футбол Футбол

Виталий Дьяков рассказал, как меняется уровень жизни с ростом доходов.

«Когда-то я тоже жил на 50 тысяч. Когда ты зарабатываешь большие деньги, имеешь миллионные контракты, ты уже ездишь не на Toyota Camry, а садишься на Mercedes, Bentley. Эти машины надо как-то содержать.

Также покупаешь квартиры или дома. У тебя появляется ребенок – надо тратить на сад, школу и так далее.

Ты поднимаешь планку и эту планку надо держать. Ты же хочешь хорошо и красиво жить. Хочешь поехать в красивое место отдохнуть, на выходных сходить в хороший ресторан. Нельзя на 100 тысяч так прожить», – сказал бывший защитник «Динамо».

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49 комментариев
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Читаешь и думаешь ну это говорит наверное Криштиану Роналду такие запросы и взгляды у человека, но нет это говорит некий Виталий Дьяков о существовании которого я узнал только благодаря этой новости.
+68
-30
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Каждый идиот знает, что делать с 2.5 млн $! Кладешь деньги в банк, берешь дом в ипотеку и неубиваемую японскую тачку. Это твоя база!
+33
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+33
Ответ Папа Футбола
Читаешь и думаешь ну это говорит наверное Криштиану Роналду такие запросы и взгляды у человека, но нет это говорит некий Виталий Дьяков о существовании которого я узнал только благодаря этой новости.
Человек вроде в сборной играл, в Лиге Чемпионов. Не его проблема, что о нем кто-то знает. Или миллионерами должны быть только популярные в медиа персонажи? К примеру, любой игрок АПЛ может позволить себе Феррари и дом, но вы не знаете и 70% из них.
+45
-15
+30
Ответ Папа Футбола
Читаешь и думаешь ну это говорит наверное Криштиану Роналду такие запросы и взгляды у человека, но нет это говорит некий Виталий Дьяков о существовании которого я узнал только благодаря этой новости.
Ну если ты смотришь футбол пару лет всего, то откуда тебе знать кто такой Виталий Дьяков )
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Хорошо и красиво жить не имеет никакой связи с бентли и домами

И почему у него связь с миллионными контрактами

И да, Камри великолепная машина на долгие годы
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Надо понимать, что всё о чем он говорит, он купил по сути на деньги налогоплательщиков. В здоровой рыночной экономике для него в текущих реалиях Камри была бы супертачкой
+11
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Ответ vkv_rus1
Вложится в квартиры и дома неплохо, все остальное - понты. Миллионные доходы только несколько лет, надо вкладываться в бизнес, акции. Иначе останешься ни с чем на старости.
Всегда веселят такие советы. Где та планка, когда вы решите, что вы в старости, и пора тратить нажитое? Открою секрет - не будет такого момента, вы оставите все детям, а сами так и будете всю жизнь работать. Выкладывайте в мозг и здоровье, остальное - не уйдет.
+10
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+9
Ответ Marcus-light
Человек вроде в сборной играл, в Лиге Чемпионов. Не его проблема, что о нем кто-то знает. Или миллионерами должны быть только популярные в медиа персонажи? К примеру, любой игрок АПЛ может позволить себе Феррари и дом, но вы не знаете и 70% из них.
Когда это он успел в ЛЧ поиграть, за какой клуб?
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богатство заключается не в том, чтобы иметь многое, а в том, чтобы желать малого
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За что только таким, как Дьяков платят такие зарплаты, вот что не ясно?!? Ведь просто игрок ни о чём, никогда ничего не выигрывал и даже не претендовал на это, но зато жил, как миллионер...сюр
+5
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Лучше бы потратил деньги на нормального парикмахера
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Читаешь вот таких персонажей и не понимаешь, с какую смысловую нагрузку он хотел донести до общей массы. Типа, вы все такие мерзкие потому что бедные, вы что, не можете просто быть богатыми?
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Главное человеком оставаться , даже с баблом !!!
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Ответ Питер Пэн
Это если в АПЛ, Примере или Серии А играешь, еще куда ни шло. Их весь мир смотрит и за это бабки платит. В росговнолиге на кой столько платить? И за чей счет дьяковы с жиру бесятся?
За твой, потому что большинство клубов в этой стране живут за гос бабки. Это не его вина, а умных господ, уничтоживших детские спортивные школы и ужесточивших лимит на рос паспорт, а так же не сопротивляющихся попилу гос бабла в футболе. Отсюда спрос на Дьяковых.
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Ответ Marcus-light
Человек вроде в сборной играл, в Лиге Чемпионов. Не его проблема, что о нем кто-то знает. Или миллионерами должны быть только популярные в медиа персонажи? К примеру, любой игрок АПЛ может позволить себе Феррари и дом, но вы не знаете и 70% из них.
В сборной России-2. Так что нет.
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Планку в игре надо держать, если поднимаешь. А им всё бентли да квартиры
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Любви достойна только мать , а так же Камри 3.5)
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Тут как раз в тему будет новость о Гвардиоле, который подарил по 10000 фунтов персоналу МС. Как говорится, сразу видно где человек, может себе позволить такие траты, потому что честно заработал и стремится заработать ещё больше за счёт ещё большего труда, сил и знаний, а где говно, которое хвастается своим ничем не оправданным доходом и как ему тяжело "бедненькому" жить на 100000 в месяц.
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Ответ Jeksan
Помню статью где многие игроки Боруссии Д. спокойно катались на спонсорских опелях. Дураки какие-то)
У них в контракте это прописано:)
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Чем его Камри не устроила ? Больной человек.
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Это если в АПЛ, Примере или Серии А играешь, еще куда ни шло. Их весь мир смотрит и за это бабки платит. В росговнолиге на кой столько платить? И за чей счет дьяковы с жиру бесятся?
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Ответ Liver0910
Читаешь вот таких персонажей и не понимаешь, с какую смысловую нагрузку он хотел донести до общей массы. Типа, вы все такие мерзкие потому что бедные, вы что, не можете просто быть богатыми?
Ну здесь он без претензий высказался и без высокомерие. Скорее всего журналист ему задал прямой вопрос о том, как уровень дохода влияет на уровень жизни, он и ответил
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Ответ Ювентиниус
Канте все еще на старой рено едет, потому что большой багажник (( но НГОЛО с большой буквой человечность ,совесть имеет!
Так это самое тупейшее заблуждение, когда человека судят по тому, на какой он машине едет:) Я например всегда стараюсь ехать подальше от каких-нибудь ржавых жигулей, потому что чаще всего такими рулят либо 18 летние неопытные водители, цыгане или иностранные специалисты, мне гораздо безопаснее ехать за дорогой машиной, потому что чаще всего водители этих машин достаточно успешные люди, которые знают цену деньгам и учитывают все риски:) Конечно бывают исключение вроде молодых мажоров, но их от общий массы единицы:))
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Помню статью где многие игроки Боруссии Д. спокойно катались на спонсорских опелях. Дураки какие-то)
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Ответ RWMen
Когда это он успел в ЛЧ поиграть, за какой клуб?
За Динамо.
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Ответ Nuri Shaw
Надо понимать, что всё о чем он говорит, он купил по сути на деньги налогоплательщиков. В здоровой рыночной экономике для него в текущих реалиях Камри была бы супертачкой
10 лет эту тему прогоняю. Ну может на счёт Камри ты загнул, но в остальном верно.
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Ответ Eric_Cartman
Каждый идиот знает, что делать с 2.5 млн $! Кладешь деньги в банк, берешь дом в ипотеку и неубиваемую японскую тачку. Это твоя база!
Лучшая тачка - это электричка
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Ответ neolol0
За твой, потому что большинство клубов в этой стране живут за гос бабки. Это не его вина, а умных господ, уничтоживших детские спортивные школы и ужесточивших лимит на рос паспорт, а так же не сопротивляющихся попилу гос бабла в футболе. Отсюда спрос на Дьяковых.
Лично мне РПЛ вообще на х.. не нужна после того как нас забанили в еврокубках. Раньше хоть какая-то интрига была. А чемпионом все равно станет Зенит, кто бы ни рыпался. Как и произошло в конце прошлого сезона. А уж зачем рубиться за Кубок букмекеров России вообще непонятно. В выгоде только эти жулики..
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Ответ Liver0910
Читаешь вот таких персонажей и не понимаешь, с какую смысловую нагрузку он хотел донести до общей массы. Типа, вы все такие мерзкие потому что бедные, вы что, не можете просто быть богатыми?
Как это не понятно??? Просто парень захотел донести до публики степень своей ограниченности и убожества...
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Ответ Manowar66
Речь о накоплениях до потери работы У футболиста это 30 лет и дальше пустота А он на Мерседес бабки спустил, который в здравом уме никому не нужен
У него ещё хватит.
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