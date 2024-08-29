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  • 25 тысяч билетов продано на матчи Кубка Медиалиги в «Лужниках». Может быть установлен рекорд посещаемости
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25 тысяч билетов продано на матчи Кубка Медиалиги в «Лужниках». Может быть установлен рекорд посещаемости

Медиалига ждет рекордную посещаемость в «Лужниках» 1 сентября.

Глава МФЛ Николай Осипов сообщил, что на матчи Кубка Лиги уже продано 25 тысяч билетов. Организаторы открыли дополнительную трибуну.

Рекорд Медиалиги по посещаемости в «Лужниках» был установлен на финале третьего сезона между 2Drots и «Родиной Медиа» (1:3), который посетили 21 643 зрителя.

1 сентября в 1-м туре Кубка Лиги пройдут два матча: в 14:00 сыграют 2Drots и «Амкал», в 17:30 – Lit Energy блогера Михаила Литвина и СКА Басты.

Медиалига хотела провести матчи на «Лукойл Арене», но получила отказ от «Спартака».

Кубок Лиги – турнир, проводимый Медиалигой. В Кубке сыграют 14 команд. Полуфиналы и финал пройдут в Баку.

Все средства от продажи билетов в первом туре пойдут на помощь пострадавшим в Курской области.

Медиафутбол возвращается в «Лужниках»: продано 25 тысяч билетов на «Амкал» – 2Drots

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
logoЛужники
logoСКА Ростов
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoНиколай Осипов
Михаил Литвин
Кубок Лиги МФЛ
logoLit Energy
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