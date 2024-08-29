25 тысяч билетов продано на матчи Кубка Медиалиги в «Лужниках». Может быть установлен рекорд посещаемости
Глава МФЛ Николай Осипов сообщил, что на матчи Кубка Лиги уже продано 25 тысяч билетов. Организаторы открыли дополнительную трибуну.
Рекорд Медиалиги по посещаемости в «Лужниках» был установлен на финале третьего сезона между 2Drots и «Родиной Медиа» (1:3), который посетили 21 643 зрителя.
1 сентября в 1-м туре Кубка Лиги пройдут два матча: в 14:00 сыграют 2Drots и «Амкал», в 17:30 – Lit Energy блогера Михаила Литвина и СКА Басты.
Медиалига хотела провести матчи на «Лукойл Арене», но получила отказ от «Спартака».
Кубок Лиги – турнир, проводимый Медиалигой. В Кубке сыграют 14 команд. Полуфиналы и финал пройдут в Баку.
Все средства от продажи билетов в первом туре пойдут на помощь пострадавшим в Курской области.
Медиафутбол возвращается в «Лужниках»: продано 25 тысяч билетов на «Амкал» – 2Drots
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