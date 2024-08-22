Два из трех медийных клубов вылетели из Кубка России во 2-м раунде. Дальше прошел только «Амкал»

«Амкал» стал единственным клубом Winline МФЛ, вышедшим в 3-й раунд Кубка России.

«Амкал» во 2-м раунде Фонбет Кубка России одержал в гостях победу над « » (2:0), а в 1-м раунде выбил « » (8:1).

Вчера 2Drots проиграли во 2-м раунде костромскому «Спартаку» (0:1), а чемпион « » уступили дзержинскому «Химику» (0:1). Теперь борьбу в турнире продолжает только один из трех представителей МФЛ.

«Амкал» во второй раз в своей истории дошел до 3-го раунда в Кубке. В прошлом году команда во 2-м раунде проиграла « » в серии пенальти.

В следующем раунде « » встретится с «Космосом» Долгопрудный.

Рекорд среди медиакоманд принадлежит 2Drots. Команда Дмитрия Кузнецова в прошлом году дошла до 4-го раунда, где уступила «Химкам» (0:2).