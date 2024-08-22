Два из трех медийных клубов вылетели из Кубка России во 2-м раунде. Дальше прошел только «Амкал»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Вторая лига Б Дмитрий Кузнецов Спартак Кострома Химик ФК Коломна Велес Амкал Герман Эль Класико 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Вторая лига А Медиафутбол

«Амкал» стал единственным клубом Winline МФЛ, вышедшим в 3-й раунд Кубка России.

«Амкал» во 2-м раунде Фонбет Кубка России одержал в гостях победу над «Велесом» (2:0), а в 1-м раунде выбил «Коломну» (8:1).

Вчера 2Drots проиграли во 2-м раунде костромскому «Спартаку» (0:1), а чемпион Медиалиги «БроукБойз» уступили дзержинскому «Химику» (0:1). Теперь борьбу в турнире продолжает только один из трех представителей МФЛ.

«Амкал» во второй раз в своей истории дошел до 3-го раунда в Кубке. В прошлом году команда Германа Эль Класико во 2-м раунде проиграла «Текстильщику» в серии пенальти. 

В следующем раунде «Амкал» встретится с «Космосом» Долгопрудный.

Рекорд среди медиакоманд принадлежит 2Drots. Команда Дмитрия Кузнецова в прошлом году дошла до 4-го раунда, где уступила «Химкам» (0:2).

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36 комментариев
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Герман Эль Класико....рукалицо
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Ответ Владимир
Сразу видно, что чувак сам себе погоняло выбирал. Кореша так не назовут. То ли дело Сиплый, Фара, Борода, Привоз, Псих - вот такие клички могут действительно дать партнеры по команде))
Оно было выбрано еще когда он просто в Фифа 17 гонял, лишь мечтая собрать таких как он команду фиферов( тех кто играет в ФИФА, популярен, и заодно сыграть в футбол в реальности). Изначально там вообще пузаны даже бегали типа Гены Миллера.
+27
-2
+25
Ответ Иван Лапин
Герман Эль Класико....рукалицо
Сразу видно, что чувак сам себе погоняло выбирал. Кореша так не назовут. То ли дело Сиплый, Фара, Борода, Привоз, Псих - вот такие клички могут действительно дать партнеры по команде))
+18
-1
+17
Помойка с амбициями, одним словом
+22
-6
+16
Подружки букмекеров в самом выгодном свете на Спортс
+15
-4
+11
Ответ Эдуард Глянцев
А почему Матч ТВ вообще ставит на игры заинтересованных комментаторов? Вчера Нагучев в студии хвалился тем, что при его эфирах медиа-команды не проигрывают, а потом на камеру прямым текстом заявил, что болеет за них и всячески желает им удачи. Собственно, сегодня на матче Химика и Броуков он свои слова подтвердил, всячески поддерживая гостевую команду.
Буки доплачивают😁
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+10
Ответ Ильяс Атакуэшин
Комментарий удален модератором
Школоте пубертатного периода😎
+14
-6
+8
Жалко Велес вторым составом играл, чтобы и амкал отлетел
+11
-4
+7
А почему Матч ТВ вообще ставит на игры заинтересованных комментаторов?
Вчера Нагучев в студии хвалился тем, что при его эфирах медиа-команды не проигрывают, а потом на камеру прямым текстом заявил, что болеет за них и всячески желает им удачи. Собственно, сегодня на матче Химика и Броуков он свои слова подтвердил, всячески поддерживая гостевую команду.
+10
-3
+7
Ответ angry horse
Школоте пубертатного периода😎
Допубертатного*
+5
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новости про медиафутбол — мёд

однотипные комментарии про то, как это никому не нужно, которые и генерируют публикациям трафик, — красота
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Битва Амкала и Космоса. Много можно придумать заголовков.
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Долгопруднинским Космонаутикам хочется пожелать вывести Амкал на элиптическую орбиту и туда..подальше..
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Лужники ждут
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Ответ Alex-San
Оно было выбрано еще когда он просто в Фифа 17 гонял, лишь мечтая собрать таких как он команду фиферов( тех кто играет в ФИФА, популярен, и заодно сыграть в футбол в реальности). Изначально там вообще пузаны даже бегали типа Гены Миллера.
А в чем противоречие, Алекс-Сан? То, что он выбрал погоняло не сейчас, а 7 лет назад, не отменяет того что он сам себе его выбрал. А погоняло которое ты сам себе выбрал - это смешно. Так бы все мы были Серега Марадона или Ваня Белый Олень
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Вы! Кто чушь пишет, видели сегодняшнюю игру? Выш проф футбол забил случайны год и владел мячом 10 минут матча. Постыдитесь
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Недофутболисты 🤡🤡🤡 не вижу вообще в них смысла
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Ответ Alex-San
Оно было выбрано еще когда он просто в Фифа 17 гонял, лишь мечтая собрать таких как он команду фиферов( тех кто играет в ФИФА, популярен, и заодно сыграть в футбол в реальности). Изначально там вообще пузаны даже бегали типа Гены Миллера.
Это говорит Alex-San, врядли тебя во дворе Алексей Александрович называли ))
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Ответ JBa
Так ты сначала узнай, что значит заинтересованный комментатор... То, что Нагучев пожелал им удачи значит только то, что им пожелали удачи. Находить проблему там, где её и в помине нет - ты в совершенстве овладел данным приёмом
Не делай вид, что ты знаешь больше меня, когда это явно не так.

Про то, что он в студии признавался в любви к этим командам, ты, само собой, умолчишь. Вот этим приемом ты как раз овладел не до конца. Умалчиваешь факты - делай это профессиональнее.

Если лезешь в бутылку, то хотя бы полностью изучи материал, о котором речь идет.
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Ответ Эдуард Глянцев
А почему Матч ТВ вообще ставит на игры заинтересованных комментаторов? Вчера Нагучев в студии хвалился тем, что при его эфирах медиа-команды не проигрывают, а потом на камеру прямым текстом заявил, что болеет за них и всячески желает им удачи. Собственно, сегодня на матче Химика и Броуков он свои слова подтвердил, всячески поддерживая гостевую команду.
Это давняя тема,на каждый матч даже в рпл всегда ставят доп местного комментатора,который хотел что-то знает про свою городскую команду
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Ответ Всеволод Бобров
Комментарий удален модератором
Нет, ты уже перебарщиваешь, прыщавый школьник, я ещё понимаю сотни тысяч, но про миллионы болельщиков ты уже перебрал.
П.С. на всякий случай проверил в ютубе, действительно сотни тысяч, откуда ты про миллионы взял, или это вместе с другими медиалигами, которые открыли Пике и Кроос в своих странах итд?
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Ответ Maxim Frolov
мне, что дальше? и сотням тысяч их болельщиков
Комментарий удален модератором
Ответ Саша Мавлиханов
Вы! Кто чушь пишет, видели сегодняшнюю игру? Выш проф футбол забил случайны год и владел мячом 10 минут матча. Постыдитесь
Видел игру. Был поражен отсутствием вообще какой либо техники у всех участников игры. Даже Яковлев, казалось бы, спартак, все дела. Нет, уже совсем не тот.
Ни мысли, ни тактики, ни красивой игры. Унылейшее зрелище на убогом поле. Мы со скуфами играем на синтетике и то кайфовее, чем этот вонючий путь регионов с великими медиа командами.
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Ответ Ильяс Атакуэшин
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Владимир
А в чем противоречие, Алекс-Сан? То, что он выбрал погоняло не сейчас, а 7 лет назад, не отменяет того что он сам себе его выбрал. А погоняло которое ты сам себе выбрал - это смешно. Так бы все мы были Серега Марадона или Ваня Белый Олень
а минусы будут?
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Ответ Alex-San
Оно было выбрано еще когда он просто в Фифа 17 гонял, лишь мечтая собрать таких как он команду фиферов( тех кто играет в ФИФА, популярен, и заодно сыграть в футбол в реальности). Изначально там вообще пузаны даже бегали типа Гены Миллера.
Типа Гены Букина вы хотели сказать?
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"Космос" должен завершить начатое 💪
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Ну так я и думал. Уровень Медиалиги равен днищу третьего дивизиона, если не хуже.
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Комментарий удален модератором
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