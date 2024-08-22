Два из трех медийных клубов вылетели из Кубка России во 2-м раунде. Дальше прошел только «Амкал»
«Амкал» стал единственным клубом Winline МФЛ, вышедшим в 3-й раунд Кубка России.
«Амкал» во 2-м раунде Фонбет Кубка России одержал в гостях победу над «Велесом» (2:0), а в 1-м раунде выбил «Коломну» (8:1).
Вчера 2Drots проиграли во 2-м раунде костромскому «Спартаку» (0:1), а чемпион Медиалиги «БроукБойз» уступили дзержинскому «Химику» (0:1). Теперь борьбу в турнире продолжает только один из трех представителей МФЛ.
«Амкал» во второй раз в своей истории дошел до 3-го раунда в Кубке. В прошлом году команда Германа Эль Класико во 2-м раунде проиграла «Текстильщику» в серии пенальти.
В следующем раунде «Амкал» встретится с «Космосом» Долгопрудный.
Рекорд среди медиакоманд принадлежит 2Drots. Команда Дмитрия Кузнецова в прошлом году дошла до 4-го раунда, где уступила «Химкам» (0:2).
Вчера Нагучев в студии хвалился тем, что при его эфирах медиа-команды не проигрывают, а потом на камеру прямым текстом заявил, что болеет за них и всячески желает им удачи. Собственно, сегодня на матче Химика и Броуков он свои слова подтвердил, всячески поддерживая гостевую команду.
однотипные комментарии про то, как это никому не нужно, которые и генерируют публикациям трафик, — красота
Про то, что он в студии признавался в любви к этим командам, ты, само собой, умолчишь. Вот этим приемом ты как раз овладел не до конца. Умалчиваешь факты - делай это профессиональнее.
Если лезешь в бутылку, то хотя бы полностью изучи материал, о котором речь идет.
П.С. на всякий случай проверил в ютубе, действительно сотни тысяч, откуда ты про миллионы взял, или это вместе с другими медиалигами, которые открыли Пике и Кроос в своих странах итд?
Ни мысли, ни тактики, ни красивой игры. Унылейшее зрелище на убогом поле. Мы со скуфами играем на синтетике и то кайфовее, чем этот вонючий путь регионов с великими медиа командами.