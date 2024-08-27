Экс-защитник «Чисто Питер» Запрягаев – игрок «Родины Медиа»
Василий Запрягаев присоединился к «Родине Медиа»
«Родина Медиа» объявила о подписании 26-летнего защитника.
Запрягаев провел пятый сезон Winline Медиалиги в «Чисто Питер», сыграл 9 матчей и отметился 1 голом.
«Чисто Питер» расстался с лучшим защитником сезона – кажется, из-за его дружбы с Круговым
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Родины Медиа»
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