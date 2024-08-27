Экс-защитник «Чисто Питер» Запрягаев – игрок «Родины Медиа»

Василий Запрягаев присоединился к «Родине Медиа»

«Родина Медиа » объявила о подписании 26-летнего защитника.

Запрягаев провел пятый сезон Winline Медиалиги в «Чисто Питер », сыграл 9 матчей и отметился 1 голом.

«Чисто Питер» расстался с лучшим защитником сезона – кажется, из-за его дружбы с Круговым

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