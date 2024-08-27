Некоторые матчи Winline Кубка Лиги пройдут в Московской области, Бресте и Санкт-Петербурге
Николай Осипов рассказал о планах провести несколько игр Кубка Лиги на выезде
Во 2-м туре 6-8 сентября несколько матчей пройдут в Московской области.
В 3-м туре 13 сентября «Чисто Питер» сыграет в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».
В 5-м туре 27-29 сентября матчи состоятся в Бресте, Беларусь.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Any Given Monday
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