15 тысяч билетов продано на матчи Кубка Лиги в «Лужниках». Средства пойдут на помощь пострадавшим в Курской области

Теги Лужники СКА Ростов Амкал 2Drots Winline Медиалига Николай Осипов Кубок Лиги МФЛ Lit Energy Медиафутбол

Николай Осипов сообщил, что на матчи в «Лужниках» продано 15 тысяч билетов.

1 сентября в «Лужниках» пройдут игры 1-го тура Winline Кубка МФЛ 2Drots – «Амкал» и Lit Energy – СКА.

Игра 2Drots – «Амкал» начнется в 14:00, Lit Energy и СКА стартуют в 17:30.

Медиалига хотела провести эти матчи на «Лукойл Арене», однако «Спартак» выступил против. Глава Winline МФЛ Николай Осипов отметил, что причиной отказа стали опасения клуба о состоянии газона.

Кубок Лиги – осенний турнир, проводимый Медиалигой. В турнире сыграют 14 медиафутбольных команд. Полуфиналы и финал пройдут Баку.

Все средства от билетов в первом туре пойдут на помощь пострадавшим в Курской области.

4 комментария
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Помощь пострадавшим в Курской области, а с прибыли продажи нефти газа и алмазов, которые продаем в "дружественные" страны, по газопроводу который идет через территорию Украины, что то пойдет на помощь и кто то получит ее !?
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Ответ Владимир Самсонов
Дети любят шоу. Пусть ходят - почему нет?
Так я их и не осуждаю. Каждому своё. Кому «Цирк дю Солей», кому команда скамера Литвина. Отсутствие вкуса - не преступление.
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Дети любят шоу. Пусть ходят - почему нет?
+2
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+1
Комментарий удален пользователем
Лиги наций же?
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