15 тысяч билетов продано на матчи Кубка Лиги в «Лужниках». Средства пойдут на помощь пострадавшим в Курской области

Николай Осипов сообщил, что на матчи в «Лужниках» продано 15 тысяч билетов.

1 сентября в «Лужниках» пройдут игры 1-го тура Winline Кубка МФЛ 2Drots – « » и – СКА.

Игра 2Drots – «Амкал» начнется в 14:00, Lit Energy и СКА стартуют в 17:30.

хотела провести эти матчи на «Лукойл Арене», однако «Спартак» выступил против. Глава Winline МФЛ Николай Осипов отметил, что причиной отказа стали опасения клуба о состоянии газона.

– осенний турнир, проводимый Медиалигой. В турнире сыграют 14 медиафутбольных команд. Полуфиналы и финал пройдут Баку.

Все средства от билетов в первом туре пойдут на помощь пострадавшим в Курской области.