Матчи Кубка Медиалиги и Кубка Надежды могут провести на «Лукойл Арене» в октябре

Некоторые матчи осенних кубков Медиалиги могут сыграть на «Лукойл Арене».

Об этом рассказал президент « » Сергей Кучер:

«Знаю, что будет еще одно окно на стадионе «Спартака». В октябре будут перерывы на сборные. Может быть, там мы договоримся, и «Народная» сыграет в этом году на «Лукойл Арене». Мы хотели в пятом сезоне, а теперь в Кубке.

Будет круто. Кубок Надежды, «Народная» играет на родном стадионе. Пригласим легенд, ветеранов, артистов. Сделаем такой праздник, который в Кубке Лиги даже невозможно сделать, а мы сделаем.

Надеюсь, нас «Спартак» услышит, и мы организуем мощный праздник для всех красно-белых».

Ранее «Спартак» отказался проводить матчи 1-го тура Кубка Медиалиги 2Drots – « » и – СКА на «Лукойл Арене».