Матчи Кубка Медиалиги и Кубка Надежды могут провести на «Лукойл Арене» в октябре

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Арена Winline Медиалига Народная Команда Сергей Кучер Кубок Лиги МФЛ Кубок Надежды Медиафутбол

Некоторые матчи осенних кубков Медиалиги могут сыграть на «Лукойл Арене».

Об этом рассказал президент «Народной Команды» Сергей Кучер:

«Знаю, что будет еще одно окно на стадионе «Спартака». В октябре будут перерывы на сборные. Может быть, там мы договоримся, и «Народная» сыграет в этом году на «Лукойл Арене». Мы хотели в пятом сезоне, а теперь в Кубке.

Будет круто. Кубок Надежды, «Народная» играет на родном стадионе. Пригласим легенд, ветеранов, артистов. Сделаем такой праздник, который в Кубке Лиги даже невозможно сделать, а мы сделаем.

Надеюсь, нас «Спартак» услышит, и мы организуем мощный праздник для всех красно-белых».

Ранее «Спартак» отказался проводить матчи 1-го тура Кубка Медиалиги 2Drots – «Амкал» и Lit Energy – СКА на «Лукойл Арене».

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