«БроукБойз» вышли в финал Медиалиги второй сезон подряд. Клуб Егорова и Райзена сыграет в Кубке России
«БроукБойз» сыграют в Фонбет Кубке России в новом сезоне.
Сегодня команда Райзена и Дмитрия Егорова пробилась в финал Winline Медиалиги, обыграв в ответном полуфинале Fight Nights (2:0, первый матч – 0:1).
Ранее генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что в следующий розыгрыш Кубка России автоматически попадут финалисты пятого сезона МФЛ.
«Броуки» в финале встретятся с победителем пары «Титан» – 2Drots (первый матч – 2:1). Ответная игра состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.
В Кубке России «БроукБойз» сыграют впервые. До этого участие в турнире принимали 2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа».
Предстоящий финал станет для «Броуков» седьмым в различных турнирах. Все шесть предыдущих финалов, в том числе финал четвертого сезона Медиалиги, клуб проиграл.
Отметим, что после поражения в первой полуфинальной игре МФЛ-5 из «БроукБойз» ушел главный тренер Игорь Звездин. В ответном матче командой руководил совет тренеров, который сформировали Виталий Дьяков, Антон Соснин (играющий тренер), Райзен и Егоров.