«БроукБойз» вышли в финал Медиалиги второй сезон подряд. Клуб Егорова и Райзена сыграет в Кубке России

Теги Антон Соснин ФОНБЕТ Кубок России Виталий Дьяков Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Игорь Звездин Медиафутбол

«БроукБойз» сыграют в Фонбет Кубке России в новом сезоне.

Сегодня команда Райзена и Дмитрия Егорова пробилась в финал Winline Медиалиги, обыграв в ответном полуфинале Fight Nights (2:0, первый матч – 0:1).

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что в следующий розыгрыш Кубка России автоматически попадут финалисты пятого сезона МФЛ.

«Броуки» в финале встретятся с победителем пары «Титан» – 2Drots (первый матч – 2:1). Ответная игра состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

В Кубке России «БроукБойз» сыграют впервые. До этого участие в турнире принимали 2Drots, «Амкал» и «Родина Медиа».

Предстоящий финал станет для «Броуков» седьмым в различных турнирах. Все шесть предыдущих финалов, в том числе финал четвертого сезона Медиалиги, клуб проиграл.

Отметим, что после поражения в первой полуфинальной игре МФЛ-5 из «БроукБойз» ушел главный тренер Игорь Звездин. В ответном матче командой руководил совет тренеров, который сформировали Виталий Дьяков, Антон Соснин (играющий тренер), Райзен и Егоров.

8 комментариев
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Зачем эта новость на серьёзном спортивном сайте? Это равнозначно,что постить чемпионат двора среди 10-12 - летних
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Держите в курсе (нет)
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из этой новости я узнал что в рфс есть ГЕНСЕК 🤦‍♂️
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Ответ кананимус
Любительский клуб вышел в Кубок России, пробившись в финал самого популярного в стране непрофессионального соревнования, но нетакусики по-прежнему рвутся и негодуют, почему подобные новости появляются на спортивном сайте 🤷‍♂️
Мощно. Нетакусики из трэшток-лиги очень любят делать вид, что они даже ого-го. А по факту они альтернативный втордив, накачанный деньгами букмекеров и с агрессивной раскруткой.
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