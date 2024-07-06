«БроукБойз» вышли в финал Медиалиги второй сезон подряд. Клуб Егорова и Райзена сыграет в Кубке России

«БроукБойз» сыграют в Фонбет Кубке России в новом сезоне.

Сегодня команда Райзена и пробилась в финал , обыграв в ответном полуфинале (2:0, первый матч – 0:1).

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов сообщил, что в следующий розыгрыш Кубка России автоматически попадут финалисты пятого сезона МФЛ.

« » в финале встретятся с победителем пары « » – 2Drots (первый матч – 2:1). Ответная игра состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

В Кубке России «БроукБойз» сыграют впервые. До этого участие в турнире принимали 2Drots, « » и « ».

Предстоящий финал станет для «Броуков» седьмым в различных турнирах. Все шесть предыдущих финалов, в том числе финал четвертого сезона Медиалиги, клуб проиграл.

Отметим, что после поражения в первой полуфинальной игре МФЛ-5 из «БроукБойз» ушел главный тренер . В ответном матче командой руководил совет тренеров, который сформировали , (играющий тренер), Райзен и Егоров.