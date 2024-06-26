Фигурист Савосин: «С удовольствием поучаствовал бы в медиахоккее. Но там особо на лед не выйдешь, уровень серьезный»

Роман Савосин заявил, что с удовольствием бы поучаствовал в медийном хоккее.

«Очень люблю хоккей, хожу на матчи всегда, когда есть время. Сейчас еще и на баскетбол тоже. Люблю спортивные мероприятия посещать, особенно, если там играет ЦСКА. Если есть свободный вечер в Москве, могу и на другие матчи сходить – я очень большой любитель этого вида спорта.

Сам я тоже играю, ну, как играю – с клюшкой иногда разминаюсь, но вообще лет с семи, как клюшку в руки взял, так и часто с ней в руках оказываюсь до сих пор. Практически перед каждым льдом на разминке стою с теннисным мячом. На льду, к сожалению, не так часто пока получается выходить поиграть – в основном в конце сезона или на Новый год с группой выходим, можем подвигаться чуть-чуть. Зимой когда-то выходил на площадку с друзьями поиграть во дворе.

Я бы с удовольствием поучаствовал в медиахоккее, но там особо на лед не выйдешь. Там играют бывшие профессионалы, даже иногда не бывшие – уровень серьезный», – заявил Савосин.

19-го апреля 2024 года завершился первый сезон хоккейной Медиалиги. Победителями турнира стали Hockey Brothers.

Второй сезон хоккейной Медиалиги стартует 6 июля и завершится 31 августа. Матчи пройдут в Москве.