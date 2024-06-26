Фигурист Савосин: «Для меня Медиалига сейчас интереснее, чем Евро-2024»

Теги Евро-2024 Роман Савосин Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Роман Савосин заявил, что Winline Медиалига ему интереснее, чем Евро-2024.

«Сейчас Медиалига для меня даже интереснее, чем проходящий чемпионат Европы. Я всегда болел за Россию, если ее нет, то за Аргентину с Месси.

На Евро нет ни одной сборной, ни другой. Поэтому болею за свою любимую команду – «БроукБойз». У них хорошая медийная составляющая, они очень хорошо медиадвижуху раскручивают, какие-то идеи придумывают, челленджи. Все время пытаются что-то сделать новое.

При всем этом у них хороший состав, сильная команда, которая претендует всегда на победу в турнирах. Получается сочетание результата и медиа очень интересное.

Ну, и, конечно, два президента интересные – Дмитрий Егоров и Райзен. Как они привлекают аудиторию, как они создали команду – сразу появился интерес к ним, я как-то сразу стал за них болеть. «БроукБойз», вперед!» – заявил Савосин.

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36 комментариев
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🤣ахинею не неси, Савосин
+48
-3
+45
Вызывайте дурку, да матчи овно на евро, но все же это евро, нету пустых слов и лещей как у детей, а драммы и интрига, а когда начнется плов то еще будет интереснее смотреть, да нету булит, но это футбол, а не дешевая пародия, для лббителей овна.
+20
-5
+15
Самый худший матч Евро будет смотреться интереснее самого лучшего матча Быдлолиги
+11
0
+11
Ну и дурак .
+6
0
+6
Кто это вообще? Зачем кто-то публикует новости с его мнением?
+5
-1
+4
Как говорил дворник Тихон -
"Кому и кобыла невеста".
+3
0
+3
в голове хлебушек
+3
0
+3
Тяжело жить без мозга
+4
-1
+3
Ответ Stalnoi
🤣ахинею не неси, Савосин
Он же за себя говорит, а не за всех нас
+8
-6
+2
Жаль парня, совсем потерялся в медиа пространстве медиа фигурист!😸
+2
0
+2
че несет
+2
0
+2
А кто это?
+2
0
+2
Идиёт, тьфу
+2
0
+2
Ты видел, сколько зрителей на стадионах на каждом матче? Они заплатили немалые деньги за это зрелище - ты считаешь их всех дурнее себя, кретиноид?
+2
0
+2
ИдиЁт.
+1
0
+1
и у этого фляга течёт...)
+1
0
+1
На резиновый колышек отсюда фигуриста.
+1
0
+1
Ага фигурная катание тоже лучше чем хоккей
+1
0
+1
- "А вместо сериалов Нетфликса и НВО пересматриваю Дом-2" - добавил фигурист.
+2
-1
+1
перепись скуфов объявляю открытой
0
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Расскажите Роману, что Аргентина с Месси сейчас играет на Кубке Америки)
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нет нет делись что куришь
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С Савосиным надо как с ребенком или с больным. Посему на все его опусы ответ один: "Ну, и ладушки".
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Ну ему то зачем так говорить? Кандидат в кандидаты?
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В спорте, политике и медицине чужое мнение правильным не бывает.
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«Шпана-лига» лучше, чем ЕВРО - 2024. Зачем у таких брать интервью … ?!
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Царь Иван Грозный сейчас так бы сказал про таких: «На кол его посадить, делов-то!»
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Как хорошо что я это не смотрю
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Ответ Рав. Зильберман
Тяжело жить без мозга
вот нет. ни разу не тяжело. наоборот, с мозгами тяжелее. когда ты тупой, жить намного легче
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Ответ Gleb Korolevich
че несет
Двое санитаров и один врач, уже выехали к нему.
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