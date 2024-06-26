Фигурист Савосин: «Для меня Медиалига сейчас интереснее, чем Евро-2024»

Роман Савосин заявил, что Winline Медиалига ему интереснее, чем Евро-2024.

«Сейчас Медиалига для меня даже интереснее, чем проходящий чемпионат Европы. Я всегда болел за Россию, если ее нет, то за Аргентину с Месси.

На Евро нет ни одной сборной, ни другой. Поэтому болею за свою любимую команду – «БроукБойз». У них хорошая медийная составляющая, они очень хорошо медиадвижуху раскручивают, какие-то идеи придумывают, челленджи. Все время пытаются что-то сделать новое.

При всем этом у них хороший состав, сильная команда, которая претендует всегда на победу в турнирах. Получается сочетание результата и медиа очень интересное.

Ну, и, конечно, два президента интересные – Дмитрий Егоров и Райзен. Как они привлекают аудиторию, как они создали команду – сразу появился интерес к ним, я как-то сразу стал за них болеть. «БроукБойз», вперед!» – заявил Савосин.