«Амкал» сыграет с «Конями», FC Bus – c «Родиной Медиа». Расписание третьего этапа квалификации в Кубок Лиги
Стало известно расписание третьего этапа квалификации в Кубок Лиги.
В третьем раунде квалификации команды, прошедшие второй раунд, встретятся с командами, вылетевшими в четвертьфинале МФЛ-5.
Кубок Лиги. Третий раунд Квалификации
30 июня, воскресенье
GOATS – DMedia. Начало матча – 11:30;
«Родина Медиа» – FC Bus. Начало матча – 14:30;
«Тандем» – ФК «10». Начало матча – 17:30;
«Амкал» – «Кони». Начало матча – 21:00.
Матч «Амкал» – «Кони» пройдет в Москве на большой арене стадиона «Москвич». Остальные матчи пройдут малой арене стадиона «Москвич».
Ранее Николай Осипов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого сообщил, что 4 полуфиналиста МФЛ-5 попадут в Кубок Лиги напрямую, 4 команды пройдут через три раунда квалификации. Также будут приглашены 4 самые интересные команды года.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.