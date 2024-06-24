«Амкал» сыграет с «Конями», FC Bus – c «Родиной Медиа». Расписание третьего этапа квалификации в Кубок Лиги

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Стало известно расписание третьего этапа квалификации в Кубок Лиги.

В третьем раунде квалификации команды, прошедшие второй раунд, встретятся с командами, вылетевшими в четвертьфинале МФЛ-5.

Кубок Лиги. Третий раунд Квалификации

30 июня, воскресенье

GOATS – DMedia. Начало матча – 11:30;

«Родина Медиа» – FC Bus. Начало матча – 14:30;

«Тандем» – ФК «10». Начало матча – 17:30;

«Амкал» – «Кони». Начало матча – 21:00.

Матч «Амкал» – «Кони» пройдет в Москве на большой арене стадиона «Москвич». Остальные матчи пройдут малой арене стадиона «Москвич».

Ранее Николай Осипов в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого сообщил, что 4 полуфиналиста МФЛ-5 попадут в Кубок Лиги напрямую, 4 команды пройдут через три раунда квалификации. Также будут приглашены 4 самые интересные команды года.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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