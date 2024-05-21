«Вася за меня впрягся, хотя не считал, что я прав. Говорил, что мы одна команда и стоим друг за друга. Он всегда помогал, прикрывал». Кир Воробьев об отношениях с Уткиным

Кир Воробьев поделился воспоминаниями о Василии Уткине.

«У меня с Васей были очень сложные отношения. Потому что я несколько раз его подставлял. В частности, я думаю, его работа на Первом канале была под вопросом из-за меня. Потому что я чуть непрозрачнее, чем надо, намекнул корешу, что на ЧМ-2018 на Первом будет звездный комментатор. И он сразу, как придурок, пошел узнавать в пресс-службу канала правда ли, что Уткин будет комментировать. Вася очень злился.

На мой взгляд, он ко мне всегда относился не очень. Может быть, это как раз знаменитое Васино общение с подчиненными. Но мне кажется, что он видел во мне частичку себя, поэтому так общался. Он меня и ##### [к черту] посылал, и говорил, что был бы рад, если бы никогда меня не знал. Близко к сердцу я принял только одну фразу: что я ничего не делаю для «Эгриси». Меня задело, потому что я считаю, что это не по факту – я жопу рву для развития «Эгриси». А в остальном я с улыбкой воспринимал его слова, потому что это Вася. Один раз мы засобачились, и он говорит: «Ты что, мудак?» Я говорю: «Да». И он отвечает: «И я мудак».

У нас с Васей были очень странные диалоги – совсем не похожие на общение с другими людьми. Диалоги либо короткие, либо длинные – где он объяснял мне, почему я мудак. Третьего сценария не дано. Однажды он в редакции включил «21 шутку» (шоу Кира на ютубе – Спортс). Смотрим пять минут, он нажимает на паузу и говорит: «Ну, видишь? Никто не смеется». А там половина людей еле смех сдерживала.

У Василия в команде были любимчики: есть футболист, к которому он относился просто иначе – а есть я, который его раздражал постоянно. Васе был нужен рядом чувак, который его бесит.

По поводу истории с Васей. Давай я начну издалека. Я работал на «Евроспорте» в 2014 году – еще до того, как Discovery стало нашим руководством. Григорий Телингатер (сейчас он журналист «Чемпионата») сделал интервью с экс-защитником «Локомотива» Родолфо. Тот рассказал, что Красножан сдавал какой-то матч. Красножан подал в суд на «Евроспорт», на Телингатера и на Родолфо – якобы за клевету. И как поступило руководство «Евроспорта»? Они не просто не встали на защиту журналиста, который делал свое дело, а хотели оштрафовать Гришу на его оклад и сказали, чтобы он сам судился. Гриша офигевал, и мы в редакции офигевали, как нашего журналиста просто бросили.

И на контрасте – Вася.

В начале года у меня был конфликт с человеком из медиафутбола, и Вася за меня впрягся. Хотя он не считал, что я прав. Я говорил, что не надо за меня впрягаться, потому что я сам вляпался и сам должен разгребать. Вася сказал: «Ни хрена. Мы одна команда и стоим друг за друга». В «Евроспорте» человек сделал свое дело, а холдинг сказал: «Все, ты нас подставил, обрек на суд и так далее, иди в жопу». А Вася сказал: «Чел, ты неправ, но я все равно за тебя впрягусь». И это очень сильно характеризует его как друга. Может быть, он меня другом не считал, но он меня считал одним из чуваков, которые с ним делают общее дело. И он за таких впрягался.

Есть очень много историй, какой Вася классный друг. Если ты с ним дружил, он тебе всегда помогал, всегда подсказывал, всегда прикрывал. И даже если вы не близко общались в данный момент, он все равно помогал. Или хотя бы прикладывал усилия, чтобы помочь», – рассказал креативный директор «Эгриси».

«Вася сказал: «Ты неправ. Но я впрягусь». Люди «Эгриси» вспоминают жизнь с Уткиным