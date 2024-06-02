«Говорю: «Твоя команда «ЭгрИси»… Вася посмотрел на меня: «Витя, не стыдно? Команда уже столько существует, а ты неправильно произносишь». Гусев о клубе Уткина
Виктор Гусев рассказал историю о Василии Уткине и «Эгриси».
«Конечно же, мы вспоминаем Васю. Я помню еще одну интересную вещь. Когда-то Николай Озеров мне сказал: «Молодой человек, вот вы сказали нАчался матч ЦСКА – «Спартак». Запомните, началсЯ, ударение на я».
Вася когда-то мне тоже самое сказал про «Эгриси». Я пришел и говорю: «Твоя команда «ЭгрИси»… Он посмотрел на меня и говорит: «Витя, тебе не стыдно? Команда уже столько существует, а ты неправильно произносишь».
Мне стало стыдно. Вася, ты видишь нас и слышишь – «Эгриси», – сказал Гусев в репортаже с матча 7-го тура Winline Медиалиги «Деньги Рокетов» – «Эгриси».
Виктор Гусев прокомментировал в Медиалиге: вспоминал Уткина и много шутил
Название грузинское. Произношение (ударение на слог) по тому же принципу, что и КутаИси, ТбилИси..
И создана команда грузином, естественно, что он ЭгрИси произносил. А как Утикин её называл я так и не понял из новости.