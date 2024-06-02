«Говорю: «Твоя команда «ЭгрИси»… Вася посмотрел на меня: «Витя, не стыдно? Команда уже столько существует, а ты неправильно произносишь». Гусев о клубе Уткина

Теги Василий Уткин Виктор Гусев Сборная России по футболу Эгриси Winline Медиалига Медиафутбол

Виктор Гусев рассказал историю о Василии Уткине и «Эгриси».

«Конечно же, мы вспоминаем Васю. Я помню еще одну интересную вещь. Когда-то Николай Озеров мне сказал: «Молодой человек, вот вы сказали нАчался матч ЦСКА – «Спартак». Запомните, началсЯ, ударение на я».

Вася когда-то мне тоже самое сказал про «Эгриси». Я пришел и говорю: «Твоя команда «ЭгрИси»… Он посмотрел на меня и говорит: «Витя, тебе не стыдно? Команда уже столько существует, а ты неправильно произносишь».

Мне стало стыдно. Вася, ты видишь нас и слышишь – «Эгриси», – сказал Гусев в репортаже с матча 7-го тура Winline Медиалиги «Деньги Рокетов» – «Эгриси».

Виктор Гусев прокомментировал в Медиалиге: вспоминал Уткина и много шутил

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3 комментария
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Ну правильно Гусев назвал, нечего стыдится.
Название грузинское. Произношение (ударение на слог) по тому же принципу, что и КутаИси, ТбилИси..

И создана команда грузином, естественно, что он ЭгрИси произносил. А как Утикин её называл я так и не понял из новости.
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Эгриси это древнее название региона в западной Грузии. В нашем языке ударений нет, но фонетически правильнее выделять средний слог. Поэтому логичнее и грамотнее делать акцент на первой "и", Гусев прав
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Почему Гусеву должно было быть стыдно что он не знает где ставится ударение в названии одной из любительских команд? Каким бы Вася не был большим комментатором и человеком, его эго и ЧСВ было ещё больше...
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