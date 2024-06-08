Павел Чепурин: «19 марта все резко обрушилось»

Павел Чепурин высказался о выступлениях «Эгриси» в групповом этапе Winline МФЛ.

– После поражения «Эгриси» от «РМ» ваш выход из группы зависит не только от вас. Что пошло не так?

– Мне кажется, очевидно, что все пошло не так 19 марта (день смерти Василия Уткина – Спортс), все резко обрушилось. Так или иначе, это не могло не сказаться на команде.

Кстати, поправлю тебя – даже при нашей победе могло не все зависеть от нас. Там могла быть ситуация, когда все три команды: «Козлы», мы и «Матч ТВ» побеждают, и все решает только челлендж, который в понедельник все узнают. Поэтому, по сути, для нас пока ничего не меняется, просто теперь нам нужно, чтобы наши соперники проиграли. Посмотрим, что будет.

– Вам надо чтобы «Рома» и «Титан» выиграли ваших соперников. Будете как-то с ними связываться, стимулировать их победу?

– Мне кажется, что «Рома» и Титан и так достаточно мотивированы. Вот «Титан» из-за победы «Родины Медиа» теперь должен выходить и рвать своих соперников. Так же как и «Рома».

Никогда не подумал, что буду болеть против «Матч ТВ». Но, друзья, извините. Так бывает, это футбол. Вы тоже, когда пять нам забивали, особо не думали, – рассказал голкипер «Эгриси» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

В групповом этапе Медаилиги «Эгриси» набрал 8 очков и занимает 3-е место. Выход в плей-офф зависит от челленджа и выступления конкурентов в последнем туре.