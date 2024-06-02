Виктор Гусев об Уткине: «Я материалист, я сын биологов. Но я знаю, что сейчас Вася на нас смотрит сверху»

Виктор Гусев рассказал о последней встрече с Василием Уткиным.

«Когда я общался в последний раз с Васей лично, а не по телефону, у нас совершенно неожиданно возник разговор о беспристрастности комментаторов. При том, что ни меня, ни Васю никто никогда не обвинял в том, что мы за кого-то болеем. Ну, болел я за сборную России, как и вся страна. А вот за клуб…

Я материалист, я сын биологов. Но я знаю, что сейчас Вася на нас смотрит сверху. И мы говорим: «Вася, на любом уровне: большого футбола или медиафутбола – все абсолютно беспристрастно, хотя и играет твоя команда. Никакого комментаторского пристрастия нет. И ты это там, наверху, прекрасно понимаешь и всегда будешь понимать. Такая вот серьезная прелюдия» – сказал Виктор Гусев в репортаже с матча 7-го тура Winline Медиалиги «Деньги Рокетов» – «Эгриси».

Виктор Гусев прокомментировал в Медиалиге: вспоминал Уткина и много шутил