Виктор Гусев об Уткине: «Я материалист, я сын биологов. Но я знаю, что сейчас Вася на нас смотрит сверху»

Теги Василий Уткин Виктор Гусев Сборная России по футболу Эгриси Winline Медиалига Деньги Рокетов Медиафутбол

Виктор Гусев рассказал о последней встрече с Василием Уткиным.

«Когда я общался в последний раз с Васей лично, а не по телефону, у нас совершенно неожиданно возник разговор о беспристрастности комментаторов. При том, что ни меня, ни Васю никто никогда не обвинял в том, что мы за кого-то болеем. Ну, болел я за сборную России, как и вся страна. А вот за клуб…

Я материалист, я сын биологов. Но я знаю, что сейчас Вася на нас смотрит сверху. И мы говорим: «Вася, на любом уровне: большого футбола или медиафутбола – все абсолютно беспристрастно, хотя и играет твоя команда. Никакого комментаторского пристрастия нет. И ты это там, наверху, прекрасно понимаешь и всегда будешь понимать. Такая вот серьезная прелюдия» – сказал Виктор Гусев в репортаже с матча 7-го тура Winline Медиалиги «Деньги Рокетов» – «Эгриси».

Виктор Гусев прокомментировал в Медиалиге: вспоминал Уткина и много шутил

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4 комментария
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Гусева конечно надо на большие матчи. Тем более если это ему интересно. Даже когда он нес околесицу, это лучше, чем современные комментаторы. Голос топовый. А если ему давать комментить не раз в несколько недель или месяцев, как на первом, то и уровень будет выше. Практика очень важна.
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Хорошо, что хоть просто смотрит, а не падает.
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