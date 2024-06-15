Дмитрий Кортава: «Отборочные матчи в Кубок Лиги пройдут без красного мяча»

Теги Дмитрий Кортава Winline Медиалига Кубок Лиги МФЛ Медиафутбол

Матчи квалификации Кубка Лиги МФЛ пройдут без красного мяча.

«Отборочные матчи в Кубок Лиги пройдут без красного мяча», – написал технический директор Winline Медиалиги.

Напомним, победители матчей 1-го раунда квалификации в Кубок Лиги МФЛ встретятся с победителями пар проигравших команд из стадии уайлд-кард МФЛ-5. Далее победившие команды встретятся с командами, проигравшими в 1/4 финала. Победители пройдут в осенний Кубок Медиалиги.

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