«Служба безопасности в лице Дэна Безопасности предвзято ко мне относится, уже не первый раз». Спортдир Fight Nights Шишков об удалении

Дмитрий Шишков высказался о своем удалении в матче против «Амкала».

«Я никого не трогал, никого не собирался трогать. Я выбежал и мне #####, ##### (ушатал, блин), этот ###### (долбаный) Дэн Безопасность. Ни с ###. Я выбежал, он мне #####. Я встаю, он лежит. Я ничего не делаю.

При этом нужно учитывать, что я был заявлен как футболист, на этой неделе прошел УМО, 8-й номер, можете посмотреть, я есть в заявке. Я должен был удалиться, вопросов нет. При этом судья ничего не хотел мне [показывать]. Это Дэн пошел и просил: «Удалите, его, пожалуйста, удалите.

Это уже вопрос к службе безопасности, которая в лице Дэна Безопасности предвзято ко мне относится, уже не первый раз.

Я заявлен как футболист. Мне показали красную, не спорю. Но вопрос: почему за этим тянется помощник тренера Сергей Сухарев – я не понимаю. Есть правило. Но что-то потом начинают придумывать: «Мы увидели, что ты футболист, но мы с тобой удаляем тренера, потому что ты стоишь не в форме».

Где это написано? У меня в раздевалке форма, я планировал при удачном результате выйти, они ссылаются, на то, что я стою не в форме. «Ты спортивный директор». Одно другому не мешает, я заявлен как футболист», – рассказал спортивный директор ФК Fight Nights.

С этого сезона в Winline Медиалиге действует правило, согласно которому за удаление представителя команды (за исключением игроков) еще удаляется главный тренер команды.

Fight Nights проиграл «Амкалу» (0:2).