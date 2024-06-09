Гаджиев о матче с GOATS: «Да, мы играли на ничью, она нас устраивала. Я сказал пацанам: «Сделайте все, чтобы не пропустить»

Теги Камил Гаджиев Winline Медиалига GOATS Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев высказался о матче Fight Nights – GOATS.

– Много вопросов в связи с тем, что вы во втором тайме выпустили медийных игроков, хотя не гарантировали себе выход в плей-офф. Почему решили так сделать?

– Мы перед игрой сообщили Гуди, что сделаем так. Я рассчитывал, что они тоже так поступят. Отчасти это произошло. Надо шуметь, это же медиафутбол. Шансов забить у нас не было, но в обороне играли четыре профика. Мы на это и рассчитывали.

– Этот матч мог показаться странным, ведь обе команды устраивала ничья, поэтому никто не рвался забивать, рисковать.

– Могу сказать прямо: для нас ничья была идеальным вариантом. Я сказал пацанам: «Сделайте все, чтобы не пропустить». Да, мы играли на ничью, она нас устраивала, – рассказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, GOATS и Fight Nights вышли в плей-офф благодаря ничьей (0:0, 2:1 Б) в основное время.

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