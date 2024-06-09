GOATS и Fight Nights встречаются в 8-м туре Медиалиги. У обоих клубов есть шансы на плей-офф

Теги Winline Медиалига GOATS Fight Nights результаты Медиафутбол

GOATS и Fight Nights играют в 8-м туре групповой стадии Winline МФЛ.

Обе команды перед последним туром сохраняют шансы на выход в плей-офф.

9 июня, воскресенье

GOATS – Fight Nights – 0:0 (первый тайм)

GOATS: Васильев, Романов, Навлетов, Укол, Артамонов, Мельниченко, Болтунов, Рыбаков, Цай, Кашай, Голятов.

Fight Nights: Лукичев, Эль Матадор, Матвийчук, Кокаев, Долгушин, Лысов, Гадзаов, Шешуков, Островский, Павлюченко, Пухов.

Матч проходит в Москве на четвертом поле академии «Спартака».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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