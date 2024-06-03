Виктор Блатов: «По моей самооценке трудно ударить – она где-то в небе. Чуть-чуть снизилась до облаков, но сейчас идет обратно»

Виктор Блатов высказался о победном голе за «Тандем» против «Родины Медиа».

Ранее форвард принес победу «Тандему» в 7-м туре пятого сезона Winline Медиалиги в матче против «Родины Медиа» (1:0).

– Многие говорили, что ты не реализовал себя в «РМ» и «Броуках», а сейчас забиваешь победный гол за «Тандем». Что чувствуешь?

– Удовлетворение. Но на самом деле это еще очень маленький шаг, к чему мы идем с «Тандемом». Цели самые высокие.

Самое страшное, что мы еще не вышли из группы, хоть и идем на первом месте. Нам [на перекрестные матчи] попались одни из самых сильных соперников – «Броуки», «Родина Медиа» и «Десятка». Надеюсь, что если выйдем из группы, то я буду очень счастлив.

– Бьют ли комментарии по самооценке?

– По моей самооценке трудно ударить. Она слишком высоко, где-то в небе. Но она чуть-чуть понизилась – до облаков. Но сейчас, похоже, обратно, если будем также играть и максимально далеко дойдет, то вернется все на круги своя.

– Гол против «РМ» поднял в тебе уверенность?

– Безусловно. Это все, что тебе нужно, когда ты нападающий, – заявил форвард «Тандема» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.