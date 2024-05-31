Константин Генич: «Выйду на поле, если для «Ромы» ничего не будет значить наш матч»

Константин Генич может сыграть против «Ромы» в заключительном туре Медиалиги.

– Мы вас увидим на поле в последнем туре?

– Может, я выйду, если для «Ромы» ничего не будет значить наш матч. Постараюсь на последних секундах выскочить под штрафной.

Форма у меня есть, УМО я прошел. Может быть, будет шанс. Можно было бы сегодня, но наши даже не могут упасть у штрафной, чтобы какой-нибудь опасный стандарт заработать, – рассказал главный тренер «Матч ТВ».

В последнем туре группового этапа МФЛ-5 «Матч ТВ» сыграет против «Ромы».