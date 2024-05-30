Крап перешел в аренду в GOATS
Крап перешел в «Козлы».
«Я перешел в аренду в GOATS. Спасибо за приглашение, Гуди.
Завтра вечером уже матч. Номер узнаете завтра», – написал Крап.
Недавно хавбек нарушил реформу 2Drots: он опоздал второй раз на тренировку и должен был отправиться в аренду.
Ранее было сказано, что хавбек не сможет сыграть за «Козлов» в пятом сезоне Winline Медиалиги. Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава поставил ультиматум, что если Крап заявится, то он напишет заявление об уходе.