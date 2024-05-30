Крап перешел в аренду в GOATS

Крап перешел в «Козлы».

«Я перешел в аренду в . Спасибо за приглашение, Гуди.

Завтра вечером уже матч. Номер узнаете завтра», – написал .

Недавно хавбек нарушил реформу 2Drots: он опоздал второй раз на тренировку и должен был отправиться в аренду.

Ранее было сказано, что хавбек не сможет сыграть за «Козлов» в пятом сезоне . Технический директор МФЛ Дмитрий Кортава поставил ультиматум, что если Крап заявится, то он напишет заявление об уходе.

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