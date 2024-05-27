«С Васиченко был вопрос условий, Лепс травмирован, за Розыева конкуренция». Шама об отсутствии трансферов «Титана» в дозаявочное окно после 5-го тура МФЛ-5

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Шамиль Курбанов объяснил, почему «Титан» никого не взял после 5-го тура МФЛ-5.

– Вы – одна из команд, которая не сделала трансферы. У тебя был шорт-лист. Руководство объяснило, почему не произошли трансферы?

– Не все зависит от руководства. С Ренатом [Васиченко] пообщались. Есть вопрос условий в СКА, он не готов идти на их понижение. Я его прекрасно понимаю. Этот вариант отпал.

У Лепса – травма, выбыл на длительный срок. Розыев – большая конкуренция за него. Я понимал, что вряд ли его отпустят.

А брать кого-то для ротации – смысла не было. Своих ребят оставили, будем так доигрывать сезон. Надо дать шанс пацанам, кто зашел в МФЛ-5. Еще не все себя комфортно чувствуют внутри команды в плане игры. Без трансферов и без трансферов – игроков у нас достаточно. Главное, чтобы не было травм, – заявил главный тренер «Титана» в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

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