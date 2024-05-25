«Это самая большая победа медиафутбола». ЮрКисс о победе над «Ромой»

Теги Winline Медиалига Деньги Рокетов Rocket Team Медиафутбол

ЮрКисс высказался после победы «Денег Рокетов» над «Ромой».

– Как вы оцениваете слияние с «Деньгами»?

– Максимально позитивно. Теперь мы видим, ради чего все это было. Мы верили с самого начала. Сегодня мы поняли, что все это было не зря. Результат говорит сам за себя.

– Ромарой, когда выбил Rocket Team в стыках сказал, что это победа медиафутбол. Сейчас, когда «Деньги Рокетов» заявили 13 человек – это может быть поражение медиафутбола?

– Это самая сильная победа медиафутбола, потому что мы доказали, что мы можем не только играть в футбол, но и делать медиа. И когда это все объединяется, это для медиафутбола явно большая победа и плюс, – рассказал президент Rocket Team и глава лэйбла Rocket Records в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой. 

В 6-м туре Winline Медиалиги «Деньги Рокетов» обыграли «Рому» (1:0). В стыковых матчах «Рома» выбила команду лэйбла Rocket Team, после чего она объединилась с ФК «Деньги».

В период дозаявок Медиалига позволила заявить «Деньгам Рокетов» 13 экс-игроков Rocket Team, хотя по регламенту позволяется дозаявить только 10 новых футболистов.

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