«Могу назвать это тотальным ########». Ярош о матче с «Деньгами Рокетов»

Александр Ярош раскритиковал свою команду за игру против «Денег Рокетов».

– Во сколько ты сегодня встал, чтобы приехать на игру?

– В 7 утра. Нормально, это режим, привычка. Встаю каждый день в 7:30 на тренировку, поэтому ничего страшного.

– Как вообще играть утром, по сравнению с вечерними матчами?

– Вечерние матчи как будто имеют особую атмосферу, когда на стадионе горит свет прожекторов. Утром всегда тяжелее играть. Мне лично так, обычно вечером легче. Когда полдня прошло, ты уже вошел в активный ритм. Утром тяжело, проснуться надо. У нас полкоманды, видимо не проснулись.

Я не знаю, что происходит. Если честно, я могу назвать это тотальным ########, других слов подобрать не могу. Слишком перехвалили в играх с «Десяткой» и остальными командами. Ребята, видимо, подумали, что все, мы уже выиграли что-то и не несемся вперед. Просто у них сейчас в составе играет тренер, который все принял, отдал голевую, еще при этом бьет. Я не знаю.

– Почему тебя нет в старте?

– Тоже не понимаю. Вроде неплохо сыграл с «дротами», с «Нижним» нормально играл, в тренировочном процессе хорошо выглядел. Для меня самого пока загадка – почему я не играю. Сейчас Старостин свалит поскорее в свой «Амкал» обратно – буду играть не с него. Он же в аренде у нас, – рассказал хавбек Lotus в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

В 4-м туре « » разгромили Lotus (3:0).