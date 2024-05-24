АртПо о перспективах FC Bus: «Мы скоро будем топ-3 командой Медиалиги. Еще через год – топ-1 или топ-2»

Артем Польшаков высказался о перспективах FC Bus.

– Вы разрываете в медиа своими презентациями. Как думаешь, почему это заходит аудитории?

– Потому что кайф! К нам Юрий Валентинович [Жирков] без раздумий пришел. У нас перспективы большие. Мы скоро будем топ-3 командой . Это за один год. Еще через год – топ-1 или топ-2 точно. Но есть всякие факторы, которые могут помешать.

Мы лучшая команда на данный момент, поэтому к нам все хотят. У нас нет бабок, но к нам все хотят. Потому что тут офигенная атмосфера. Что хочешь, то и делаешь. Вон Ваня Некласико передачи с нашими футболистами делает. Где еще такое было?

– Стали появляться комментарии после презентации Жиркова, что опять одно и тоже…

– Это была последняя презентация.

– За счет презентаций вы привлекли много аудитории. Как удержать ее?

– Мы выиграем МФЛ. Так ее и удержим. Мы как « ». Мы накапливаем аудиторию и потом выиграем МФЛ. А они только не накопили ее, к сожалению. А у нас уже 3 тысячи подписчиков в телеграм-канале. Сейчас выиграем МФЛ, и станет 150 тысяч, как у 2Drots. Может, больше даже, – рассказал нападающий в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Жирков – в «Автобусе». 26 секунд молчал на камеру при представлении