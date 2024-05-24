Жирков перешел в команду Алана Гатагова FC Bus. Юрия презентовали роликом, в котором он молча смотрит в камеру 26 секунд

Юрий Жирков присоединился к FC Bus.

Клуб объявил о трансфере 40-летнего футболиста, опубликовав в своих соцсетях ролик, в котором Жирков и участник Bus АртПо молча смотрят в камеру на протяжении 26 секунд.

Экс-защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России в апреле играл за БАМOVETS в стыковом матче за выход в основную стадию , но его команда уступила «Тандему» и не попала в групповой раунд.

FC Bus – медиафутбольная команда, президентом и игроком которой является бывший хавбек «Динамо» и «Локомотива» .

Жирков может дебютировать за новый клуб в пятницу в матче против «Титана».

Жирков – в FC Bus. Представили сюрреалистичным видео