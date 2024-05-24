Жирков перешел в команду Алана Гатагова FC Bus. Юрия презентовали роликом, в котором он молча смотрит в камеру 26 секунд

Теги Юрий Жирков Алан Гатагов Winline Медиалига FC Bus БАМOVETS Медиафутбол

Юрий Жирков присоединился к FC Bus.

Клуб объявил о трансфере 40-летнего футболиста, опубликовав в своих соцсетях ролик, в котором Жирков и участник Bus АртПо молча смотрят в камеру на протяжении 26 секунд.

Экс-защитник ЦСКА, «Челси», «Зенита» и сборной России в апреле играл за БАМOVETS в стыковом матче за выход в основную стадию Winline Медиалиги, но его команда уступила «Тандему» и не попала в групповой раунд.

FC Bus – медиафутбольная команда, президентом и игроком которой является бывший хавбек «Динамо» и «Локомотива» Алан Гатагов.

Жирков может дебютировать за новый клуб в пятницу в матче против «Титана».

Жирков – в FC Bus. Представили сюрреалистичным видео

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9 комментариев
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Если бы я выбрал сборную России за всю историю (не ссср) то однозначно Жиркова включил бы туда. Какие сольные проходы по флангу Валентиныч вытворял во время своей карьеры, хорошо пасующий, хорошо отбирающий, и классно умевший обыграть соперника. Топчик Юрий Жирков
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В конце Жирков: ты меня снимаешь ?
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Ответ Владимир Владимирович
В конце Жирков: ты меня снимаешь ?
Камеру вырубай, #####!
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как говорит молодежь нынче "словил кринжа" максимального от увиденного ролика
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Это лучшая презентация, что я видел. Трейлеры блокбастеров курят в сторонке.
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Дедуля Жирков если лишний раз вдохнет воздух, то развалится, поэтому молчит :)
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Это все ладно, когда в ЦСКА-то играть возвращаться думает?
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Ответ Владимир Владимирович
Если бы я выбрал сборную России за всю историю (не ссср) то однозначно Жиркова включил бы туда. Какие сольные проходы по флангу Валентиныч вытворял во время своей карьеры, хорошо пасующий, хорошо отбирающий, и классно умевший обыграть соперника. Топчик Юрий Жирков
Вообще без вопросов.
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Ответ Владимир Владимирович
Если бы я выбрал сборную России за всю историю (не ссср) то однозначно Жиркова включил бы туда. Какие сольные проходы по флангу Валентиныч вытворял во время своей карьеры, хорошо пасующий, хорошо отбирающий, и классно умевший обыграть соперника. Топчик Юрий Жирков
При чем ЦСКА его во второй лиге заметил, никак академий и прочего пафоса, чистый самородок, а щас 100500 крутых академий, а игроков ноль
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