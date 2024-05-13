Брейн присоединился к СКА. Баста выложил фото с ним: «Приветствуем Сергея в нашей большой семье»
Блогер Сергей Брейн присоединился к СКА.
Об этом сообщил президент клуба Баста.
«Приветствуем Сергея Брейна в нашей большой семье, СКА Ростов-на-Дону.
С сегодняшнего дня Брейн будет отвечать за медианаправление нашего коллектива. Вперед, армейцы Дона», – написал Баста.
Ранее Сергей сотрудничал с «Сахалинцем» Михаила Литвина. В феврале стало известно, что команда приостановила деятельность.
Фото: телеграм-канал Басты