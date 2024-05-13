Брейн присоединился к СКА. Баста выложил фото с ним: «Приветствуем Сергея в нашей большой семье»

Теги СКА Ростов Василий Вакуленко Winline Медиалига трансферы МФК Сахалинец Сергей Брейн Медиафутбол

Блогер Сергей Брейн присоединился к СКА.

Об этом сообщил президент клуба Баста.

«Приветствуем Сергея Брейна в нашей большой семье, СКА Ростов-на-Дону.

С сегодняшнего дня Брейн будет отвечать за медианаправление нашего коллектива. Вперед, армейцы Дона», – написал Баста.

Ранее Сергей сотрудничал с «Сахалинцем» Михаила Литвина. В феврале стало известно, что команда приостановила деятельность.

Фото: телеграм-канал Басты

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий