Брейн присоединился к СКА. Баста выложил фото с ним: «Приветствуем Сергея в нашей большой семье»

Блогер Сергей Брейн присоединился к СКА.

Об этом сообщил президент клуба Баста.

«Приветствуем Сергея Брейна в нашей большой семье, СКА Ростов-на-Дону.

С сегодняшнего дня Брейн будет отвечать за медианаправление нашего коллектива. Вперед, армейцы Дона», – написал Баста.

Ранее Сергей сотрудничал с «Сахалинцем» Михаила Литвина. В феврале стало известно, что команда приостановила деятельность.

Фото: телеграм-канал Басты