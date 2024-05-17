«Родина Медиа» не примет участие в МКС-2024

«Родина Медиа» не будет участвовать в МКС-2024.

« » вынуждена отказаться от МКС.

Два состава держали и готовили под оба турнира, но увы, как бы нам ни хотелось, не сможем!» – написал президент «РМ».

Некоторые клубы не смогут принять участие на МКС из-за разногласий с букмекерами, сообщил .

Ранее свое участие на МКС подтвердила «Десятка», однако теперь это под вопросом.

Сегодня стало известно, что 2Drots не сыграют на МКС-2024.

В Московском Кубке Селебрити примут участие ЦСКА и «Динамо».