«Родина Медиа» не примет участие в МКС-2024
«Родина Медиа» не будет участвовать в МКС-2024.
«Родина Медиа» вынуждена отказаться от МКС.
Два состава держали и готовили под оба турнира, но увы, как бы нам ни хотелось, не сможем!» – написал президент «РМ».
Некоторые клубы не смогут принять участие на МКС из-за разногласий с букмекерами, сообщил Герман Эль Класико.
Ранее свое участие на МКС подтвердила «Десятка», однако теперь это под вопросом.
Сегодня стало известно, что 2Drots не сыграют на МКС-2024.
В Московском Кубке Селебрити примут участие ЦСКА и «Динамо».