«Родина Медиа» не примет участие в МКС-2024

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«Родина Медиа» не будет участвовать в МКС-2024.

«Родина Медиа» вынуждена отказаться от МКС.

Два состава держали и готовили под оба турнира, но увы, как бы нам ни хотелось, не сможем!» – написал президент «РМ». 

Некоторые клубы не смогут принять участие на МКС из-за разногласий с букмекерами, сообщил Герман Эль Класико.

Ранее свое участие на МКС подтвердила «Десятка», однако теперь это под вопросом.

Сегодня стало известно, что 2Drots не сыграют на МКС-2024.

В Московском Кубке Селебрити примут участие ЦСКА и «Динамо».

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1 комментарий
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А чо так быстро бк руки заламывать стали, я думал годик ещё есть
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