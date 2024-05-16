«Считаю ошибкой, что в 18 лет выбрал «Ростов», а не уехал в «Штутгарт». Лучше бы мучился там». Форвард 2Drots Прошляков о предложении из Европы

Данила Прошляков рассказал о предложении «Штутгарта».

«Самая конкретика, куда я мог уехать за границу, где уже конктракт присылали, это «Штутгарт». В 13 лет я там был на стажировке, было общение. Когда я выдал такой сезон [в 18 лет], они были готовы меня сразу подписать на контракт. Тогда они были во второй Бундеслиге, а сейчас – бьются за второе место в Бундеслиге.

Тогда мой конкурент был Гомес, который играл в сборной Германии. Я решил, что надо собирать вещи и ехать в Германию. Потом отец сказал: «Подожди, тут «Ростов» разрывает, хочет тебя, давай послушаем».

Потом сказали, что позвонит Карпин. Мы с ним переговорили и коллективно решили с семьей и агентом, что в 18 лет не стоит уезжать в другую страну: там мне никто не поможет, будет сложно, надо заиграть в России, а потом уехать в Европу.

Спустя время я считаю, что лучше бы мучился там: выучил язык, понял менталитет и футбол иностранцев. Это был бы большой плюс, даже если бы я не заиграл. Наверное, остаться было ошибкой. Но я не сожалею ни о чем, я же сам выбирал, последнее слово было за мной», – рассказал Прошляков.

Сейчас Данила выступает за 2Drots. В пятом сезоне Winline Медиалиги форвард забил три гола и отдал одну голевую передачу за первые три матча команды.