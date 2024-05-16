«Считаю ошибкой, что в 18 лет выбрал «Ростов», а не уехал в «Штутгарт». Лучше бы мучился там». Форвард 2Drots Прошляков о предложении из Европы

Теги Штутгарт Ростов премьер-лига Россия бундеслига Германия Валерий Карпин Д2 Германия Данила Прошляков 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Данила Прошляков рассказал о предложении «Штутгарта».

«Самая конкретика, куда я мог уехать за границу, где уже конктракт присылали, это «Штутгарт». В 13 лет я там был на стажировке, было общение. Когда я выдал такой сезон [в 18 лет], они были готовы меня сразу подписать на контракт. Тогда они были во второй Бундеслиге, а сейчас – бьются за второе место в Бундеслиге.

Тогда мой конкурент был Гомес, который играл в сборной Германии. Я решил, что надо собирать вещи и ехать в Германию. Потом отец сказал: «Подожди, тут «Ростов» разрывает, хочет тебя, давай послушаем».

Потом сказали, что позвонит Карпин. Мы с ним переговорили и коллективно решили с семьей и агентом, что в 18 лет не стоит уезжать в другую страну: там мне никто не поможет, будет сложно, надо заиграть в России, а потом уехать в Европу.

Спустя время я считаю, что лучше бы мучился там: выучил язык, понял менталитет и футбол иностранцев. Это был бы большой плюс, даже если бы я не заиграл. Наверное, остаться было ошибкой. Но я не сожалею ни о чем, я же сам выбирал, последнее слово было за мной», – рассказал Прошляков.

Сейчас Данила выступает за 2Drots. В пятом сезоне Winline Медиалиги форвард забил три гола и отдал одну голевую передачу за первые три матча команды.

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9 комментариев
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Там же нет медиадярни, чем бы ты там занимался?
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Это интервью неплохо бы дать прочесть новым поколениям наших футболистов. Выбрать синицу в руках и жирный контракт с последующей деградацией до выступления в низших лигах, в клубах СНГ или медиалигой или попробовать поймать журавля-становление профессионалом в Европе, преодоление языкового барьера, а как награда-карьера, известность, почет и естественно хорошие в финансовом отношении контракты
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Хорошее вью было у Евсеева (не того) у Зенитовских блогеров, что раньше молодые не охотно ехали в аренды, а теперь с 18 лет могут и хотят...
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Все нормальные игроки выбирают карьеру и уезжают в Европу. А тем, кому важнее бабло, остаются в Газпром Лиге
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Рассказ каждого физрука в школе
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Прошляков прошляпил свой шанс.
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Выходит, что Валера уберёг парня от гейропы
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Ответ xQcoW
Все нормальные игроки выбирают карьеру и уезжают в Европу. А тем, кому важнее бабло, остаются в Газпром Лиге
В итоге возвращаются сюда и играют в клубах нижней восьмёрки
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Ответ xQcoW
Все нормальные игроки выбирают карьеру и уезжают в Европу. А тем, кому важнее бабло, остаются в Газпром Лиге
Нормальные - это какие? Типа Гасилина? Этот парень даже Первую лигу не вывез, какой ему Штутгарт)
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