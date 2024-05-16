«Космическая разница между продакшеном «Десятки» и 2Drots». Бала о шоу «Большая Десятка»

Бала сравнил уровень продакшенов 2Drots и ФК «10».

Ранее ФК «10» опубликовал второй сезон шоу «Большая Десятка». По итогам всех выпусков победитель получает медийный статус в Winline Медиалиге.

– Ты впервые участвовал в таком большом шоу. 2Drots в прошлом году выиграли в номинации «Продакшен года». В чем видишь разницу?

– Космическая разница. Две недели у нас были сборы, двухразовые тренировки, а в перерывах съемки. Тут даже сравнивать нечего: по качеству монтажа, количеству операторов и так далее. Нигде такого не видел, честно говоря.

– Теперь ты понимаешь, почему «Десятка» так злилась из-за победы 2Drots в этой номинации?

– Я всегда говорил, что все премии субъективны. Большое количество споров было и по другим номинациям. Тут не из-за чего расстраиваться.

– Почему-то «Большую Десятку» в комментариях начали хейтить, говорили, что шоу не очень-то и крутое. Понимаешь, почему?

– Конечно! Когда кто-то что-то делает хорошо, это всегда сложно признать. Тем более, когда ты болеешь за другую команду. Это нормально. Если пишут – значит, что уже не безразлично, – заявил хавбек ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.