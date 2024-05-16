«Я должен сам нести за это ответственность, не надо перекладывать на тренера». Спортивный директор Fight Nights Шишков об удалении в матче со СКА

Дмитрий Шишков высказался об своем удалении в матче Fight Nights – СКА.

В матче 4-го тура между Fight Nights и СКА Дмитрий Шишков был удален с бровки. По новым правилам Winline Медиалиги также был удален тренер FN Дмитрий Смирнов.

– В прошлом туре тебя удалили. Из-за этого у вас убрали главного тренера с бровки. Считаешь ли себя виноватым в этой ситуации?

– Конечно. Я же нарушил. Если бы это был просто человек с бровки... А я спортивный директор, сам должен нести ответственность.

Был свисток, матч остановился, я ударил по мячу. Да, моя ошибка, несу за нее ответственность. Плохо, что переложилось на тренера. Но так получилось, что он еще один матч пропускает из-за того, что он возвращался 4 раза на бровку, Дима Кортава сказал.

За это, конечно, я несу ответственность и извиняюсь перед тренером.

– Был какой-то разговор у тебя с главным тренером? Он был недоволен, что из-за тебя его удалили?

– Нет. Результат был положительный, просто пообщались после игры. Он же был на звонке с Сашей Шешуковым, которые его подстраховал.

Это медийный футбол, мы не должны скатываться в какую-то профессиональную историю. Да, есть ситуация, он подсказывал с одной трибуны, потом с трибуны СКА. Это же медийно, он поджигал. Так и должно быть. Поговорили и посмеялись.

– Само правило тебя устраивает, что из-за любого удаления на бровке страдает тренер?

– Если мы говорим вообще о любом человеке: родственники, партнеры... Если они что-то сделали, то по их логике должен нести главный тренер. Без проблем.

Но я же имею должность в команде, я сам за себя должен нести ответственность. Не надо перекладывать на главного тренера. Вот этого я чуть-чуть не понимаю, – заявил спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Sports Степану Кашинцеву.