Тренер Fight Nights Смирнов и спортивный директор Шишков не будут допущены на бровку в 5-м туре МФЛ-5

Дмитрий Кортава рассказал о санкциях к тренеру и спортивному директору FN.

В 4-м туре Winline Медиалиги с бровки Fight Nights в матче против СКА был удален Дмитрий Шишков. По новым правилам МФЛ-5 главный тренер команды Дмитрий Смирнов также должен был покинуть бровку.

«Дмитрий Смирнов не будет допущен на бровку в ближайшей игре против «Родины Медиа». Четыре раза возвращался на поле после удаления…

Напомню, что Дмитрия удалили из-за спортивного директора команды Дмитрия Шишкова! Он также в следующей игре не допущен на бровку своей команды!» – написал технический директор МФЛ.