«Ко мне много друзей подходили и говорили – мы приходили с дочкой или сыном и нам очень понравилось, было очень зрелищно и красиво!» Гюнтер о Media Basket

Теги Лига Ставок Media Basket 2Drots (баскетбол) Медиафутбол

Михаил Гюнтер считает, что Лига Ставок Media Baskket привлекает новых фанатов.

– Если почитать тот же Спортс, то медиафутбол, да и медиабаскетбол много хейтят. Как считаешь, Media Basket может привлечь новых болельщиков к баскетболу? Например, детей…

– Ну конечно. Ко мне много друзей подходили и говорили – мы приходили с дочкой или сыном и нам очень понравилось, было очень зрелищно и красиво! Я считаю, это главное.

– Ты наблюдал такие случаи, чтобы люди начинали следить за баскетболом через Media Basket?

– Я думаю, что люди следят за лигой именно тогда, когда она проходит. Когда она заканчивается, то следить особо не за чем – мы же без долгосрочных контрактов, все разбредаются.

Наверное, еще мало времени прошло, чтобы медиабаскетбол сильно повлиял на зрителей и увлек их классическим баскетболом, – рассказал игрок 2Drots в интервью Спортсу.

Легенда стритбола разрывает Media Basket: выход в финал, дружба со звездами 2Drots

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