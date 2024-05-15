«Этот парень с каждым сезоном становится только лучше. У него есть понимание, бросок, защита». Гюнтер о Вагабонде

Теги Вагабонд Лига Ставок Media Basket 2Drots (баскетбол) Медиафутбол

Михаил Гюнтер отметил баскетбольные навыки Олега Вагабонда.

– Когда попал в 2Drots, какие были ощущения? Все-таки звезды медиафутбола, серьезные люди…

– Поначалу не было никаких ощущений вообще. Но потом Вага сказал, что у них в команде одни футболисты и срочно нужно набрать баскетболистов – вот тут эмоции и подкатили! Я и про 2Drots тогда впервые услышал.

– Кто из игроков 2Drots лучше остальных играет в баскетбол?

– Кто лучше… Ну, на сегодня ответ очевиден – Вага. Он больше всех тренируется. Хотя в первом сезоне все были равны, никто не выделялся. Просто Вага чаще других тренируется, поэтому он и спрогрессировал.

Этот парень с каждым сезоном становится только лучше. У него есть понимание, бросок, защита, – рассказал игрок 2Drots в интервью Спортсу.

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