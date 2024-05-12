«Народная команда» сыграет с «Тандемом» в Одинцове
«Народная команда» играет с «Тандемом» в 4-м туре Winline Медиалиги.
12 мая, воскресенье
«Народная команда» – «Тандем» – 11:30.
«Народная команда» (основной состав): Елеференко, Винниченко, Актисов, Мелешин, Степанов, Косоруков, Большаков, Шкода, Митрога, Белый, Стронг.
«Тандем» (основной состав): Зириков, Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Шабичев, Пилиев, Каштанов, Егорушкин, Бурдыкин, Казанков.
Матч пройдет в Одинцово на стадионе «Центральный».