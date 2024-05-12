«Народная команда» сыграет с «Тандемом» в Одинцове

Теги Winline Медиалига Народная Команда ФК Тандем Медиафутбол

 «Народная команда» играет с «Тандемом» в 4-м туре Winline Медиалиги.

12 мая, воскресенье

«Народная команда» – «Тандем» – 11:30.

«Народная команда» (основной состав): Елеференко, Винниченко, Актисов, Мелешин, Степанов, Косоруков, Большаков, Шкода, Митрога, Белый, Стронг.

«Тандем» (основной состав): Зириков, Тигиев, Чередниченко, Дьяков, Сакадеев, Шабичев, Пилиев, Каштанов, Егорушкин, Бурдыкин, Казанков.

Матч пройдет в Одинцово на стадионе «Центральный».

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