«Все, что нам говорит дорогой тренер Игорь Сергеевич, мы выполняем». Алишер о увеличившейся результативности

Алишер Рахимов объяснил, за счет чего повысил результативность.

– У тебя 3 гола и 2 ассиста за 2 матча. За счет каких качеств такая результативность?

– За счет характера, дисциплины, упорного труда, тренировок. Мы прошли сборы. Все, что нам говорит дорогой тренер Игорь Сергеевич, мы выполняем. Поэтому у нас получается.

– С этого сезона у тебя новая позиция. Насколько тебе комфортно?

– Я сейчас центральный полузащитник. Мне без разницы, мне везде комфортно, я везде могу играть, кроме ворот. Где меня тренер видит, там я готов биться и играть и отдавать всего себя команде на играх, – рассказал хавбек « » в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.