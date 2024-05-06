«Эгриси» продал мерч и форму на 300 тысяч за первые три дня. Часть выручки за вещи с именем Уткина получит его семья

Теги Василий Уткин Эгриси деньги Winline Медиалига Иван Мозговой Кирилл Воробьев Медиафутбол

Кир Воробьев рассказал о продажах мерча и формы «Эгриси».

«Ваня Мозговой (операционный директор «Эгриси» – Sports)  мне написал, что более 80 заказов уже было продано за первые три дня. В сумме – продали на 300 тысяч.

Важно проговорить, что с каждой вещи с каким-либо упоминанием Васи капает процент на счет семьи Уткина. Мы не наживаемся на том, что продаем футболки с его образом. Его семья получает с этого определенную сумму денег», – рассказал креативный директор «Эгриси».

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3 комментария
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Ответ Madhamish
У Уткина была семья? Ого! А все думали, что он один жил
Ну у него есть мама, сестра
+6
0
+6
Что значит не наживаются на мерче с образом Уткина, если его семье падает лишь часть выручки?
+1
0
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