«Эгриси» продал мерч и форму на 300 тысяч за первые три дня. Часть выручки за вещи с именем Уткина получит его семья
Кир Воробьев рассказал о продажах мерча и формы «Эгриси».
«Ваня Мозговой (операционный директор «Эгриси» – Sports) мне написал, что более 80 заказов уже было продано за первые три дня. В сумме – продали на 300 тысяч.
Важно проговорить, что с каждой вещи с каким-либо упоминанием Васи капает процент на счет семьи Уткина. Мы не наживаемся на том, что продаем футболки с его образом. Его семья получает с этого определенную сумму денег», – рассказал креативный директор «Эгриси».
Новая форма «Эгриси»: без желтого цвета (впервые!) и с отсылкой к Уткину