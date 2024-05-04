«В Беларуси удивила чистота, даже с Москвой не сравнить. Брошенный окурок не встретить». Экс-игрок «Зенита» Скроботов о сезоне в «Ислочи»

Илья Скроботов рассказал, что его удивило в Беларуси.

– Как ты вообще попал в чемпионат Беларуси?

– Закончился контракт с « », искали варианты. Их было много, но конкретика только от « ».

– Какой там уровень футбола?

– Неплохой. Есть команды, которые похожи на . Но большинство – на нашу Первую лигу.

На трибунах было неплохо – в Бресте собиралось тысяч пять, в Мозыре много народу, еще на БАТЭ.

В плане жизни удивила чистота. Даже с Москвой не сравнить. Окурок, брошенный мимо урны, прямо тяжело встретить. Аккуратные газончики. Вроде еще вечером начинали менять асфальт, а утром – уже новый, хорошо сделанный, – рассказал экс-защитник «Зенита», а ныне игрок « » в интервью Спортсу.

«Глушил депрессию фастфудом и газировками. Набрал 10 кг». Куда пропал самый яркий дебютант «Зенита»