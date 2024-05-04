«В Беларуси удивила чистота, даже с Москвой не сравнить. Брошенный окурок не встретить». Экс-игрок «Зенита» Скроботов о сезоне в «Ислочи»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Беларусь Ислочь Илья Скроботов Амкал Winline Медиалига Медиафутбол

Илья Скроботов рассказал, что его удивило в Беларуси.

– Как ты вообще попал в чемпионат Беларуси? 

– Закончился контракт с «Зенитом», искали варианты. Их было много, но конкретика только от «Ислочи». 

– Какой там уровень футбола?

– Неплохой. Есть команды, которые похожи на РПЛ. Но большинство – на нашу Первую лигу. 

На трибунах было неплохо – в Бресте собиралось тысяч пять, в Мозыре много народу, еще на БАТЭ. 

В плане жизни удивила чистота. Даже с Москвой не сравнить. Окурок, брошенный мимо урны, прямо тяжело встретить. Аккуратные газончики. Вроде еще вечером начинали менять асфальт, а утром – уже новый, хорошо сделанный, – рассказал экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Амкала» в интервью Спортсу.

«Глушил депрессию фастфудом и газировками. Набрал 10 кг». Куда пропал самый яркий дебютант «Зенита»

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Stt
Бывал в Минске и Новополоцке. Классные города, атмосфера как на кладбище. Умиротворяет. Как в Грозном, только в шортах можно, не посадят.
смотря какого цвета шорты
+18
-1
+17
Ответ tankist231
Эх, побывать бы там
Бывал в Минске и Новополоцке. Классные города, атмосфера как на кладбище. Умиротворяет. Как в Грозном, только в шортах можно, не посадят.
+9
0
+9
Ответ Oliver Kromwel
Здесь очевидно, что чел кроме как в Минске нигде не гулял. Типичные впечатления туриста
Но в Беларуси реально чище.
+10
-1
+9
Ответ Oliver Kromwel
Здесь очевидно, что чел кроме как в Минске нигде не гулял. Типичные впечатления туриста
я больше скажу, он даже в Минске далеко не везде был
+6
-2
+4
Здесь очевидно, что чел кроме как в Минске нигде не гулял. Типичные впечатления туриста
+7
-4
+3
Чувак, сверни в ближайшие кусты, будут тебе и окурки, и бутылки, и подгузники.
+7
-4
+3
Ответ Stt
Бывал в Минске и Новополоцке. Классные города, атмосфера как на кладбище. Умиротворяет. Как в Грозном, только в шортах можно, не посадят.
Позавчера вернулся с Минска.
Шикарный город. Действительно чисто.
Но не настолько, чтобы это становилось штампом.
Больше всего понравилось, что все здания отделаны, ни одного граффити не увидел, это реально удивляет.
А вот мусор замечал, но немного.
+4
-1
+3
В Пхеньяне еще чище
+1
0
+1
Эх, побывать бы там
+2
-2
0
Хорошее интервью несколько-дневной давности продолжают разбирать на кусочки…
+1
-1
0
Был в октябре в Беларуси. В Могилеве, Минске и еще в каком-то городе. Минск более-менее, Могилёв грязный, третий город такой же. Ехал в Беларусь, наслушавшись про идеальные дороги и повсеместную чистоту. Оказалось, что всё это сказки.
+1
-1
0
Ответ Oliver Kromwel
Здесь очевидно, что чел кроме как в Минске нигде не гулял. Типичные впечатления туриста
Не врите, дело не в столице, а в культуре людей!
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Был в октябре в Беларуси. В Могилеве, Минске и еще в каком-то городе. Минск более-менее, Могилёв грязный, третий город такой же. Ехал в Беларусь, наслушавшись про идеальные дороги и повсеместную чистоту. Оказалось, что всё это сказки.
дороги идеальными были лет 15 назад, с тех пор много воды утекло
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий