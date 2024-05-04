«В Беларуси удивила чистота, даже с Москвой не сравнить. Брошенный окурок не встретить». Экс-игрок «Зенита» Скроботов о сезоне в «Ислочи»
Илья Скроботов рассказал, что его удивило в Беларуси.
– Как ты вообще попал в чемпионат Беларуси?
– Закончился контракт с «Зенитом», искали варианты. Их было много, но конкретика только от «Ислочи».
– Какой там уровень футбола?
– Неплохой. Есть команды, которые похожи на РПЛ. Но большинство – на нашу Первую лигу.
На трибунах было неплохо – в Бресте собиралось тысяч пять, в Мозыре много народу, еще на БАТЭ.
В плане жизни удивила чистота. Даже с Москвой не сравнить. Окурок, брошенный мимо урны, прямо тяжело встретить. Аккуратные газончики. Вроде еще вечером начинали менять асфальт, а утром – уже новый, хорошо сделанный, – рассказал экс-защитник «Зенита», а ныне игрок «Амкала» в интервью Спортсу.
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Шикарный город. Действительно чисто.
Но не настолько, чтобы это становилось штампом.
Больше всего понравилось, что все здания отделаны, ни одного граффити не увидел, это реально удивляет.
А вот мусор замечал, но немного.