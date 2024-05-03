«Не было такого, что Винисиус укатывал всю защиту. На нашем фоне выделялся, но в Бразилии все такие были». Экс-защитник России U17 Скроботов о вингере «Реала»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу сборная Бразилии U-17 сборная России U-17 премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига Первая лига Вторая лига Б Sports.ru Винисиус Жуниор Илья Скроботов Наиль Умяров Амкал Родина Москва Winline Медиалига Медиафутбол

Защитник «Амкала» Илья Скроботов вспомнил об игре против Винисиуса Жуниора.

Сборные России U17 и Бразилии U17 встречались в товарищеском матче в октябре 2016 года. Скроботов полностью провел матч на позиции центрального защитника, Винисиус вышел на замену по ходу игры и отметился голом.

– В 16 лет ты играл против Винисиуса за юношескую сборную. Как он?

– Он во втором тайме вышел – гол забил, но не было такого, чтобы укатывал всю защиту.  

Честно, не сказал бы, что он выделялся. На нашем фоне – да, но в той Бразилии все такие были. Просто техничный парень, а сейчас мировая звезда. 

– Вы 0:2 проиграли. Без шансов? 

– Почему? Были шансы. Мы и забить могли, и победить. Винисиус сделал второй гол уже в концовке, а так мы на равных смотрелись.

– Почему мы по юношам играем на равных с будущими топами, а потом отстаем?

– Так всегда было. Наверное, что-то не так идет при переходе во взрослый футбол. У них в 16 лет чуть ли не каждый где-то играл – в «Барселоне», «Реале», бразильских клубах. 

У нас пацанов позже подключают. Но, повторюсь, все зависит от тебя: покажешь уровень – получишь шанс.

– Ты убежден, что все только от игрока зависит? Уже несколько раз произнес эту фразу. 

– Уверен, что все идет именно от тебя самого. Ни от тренера, ни от второго тренера, ни от кого-то еще. Только от тебя – как ты будешь пользоваться шансами. 

Из той сборной у нас несколько ребят заиграло: Наиль Умяров, Вова Москвичев [воспитанник «Динамо», сейчас в «Торпедо»], Колесниченко был в «Урале», Давид Сингаре [играл во Второй лиге за «Динамо-2», потом в Первой лиге – за «Родину»]. 

Кому-то больше повезло, но шанс всегда будет, – сказал бывший защитник «Зенита» и юношеской сборной России Илья Скроботов в интервью Sports.

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21 комментарий
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Так он ничего против Винисиуса и не говорит плохого. Он сказал, что тогда не выделялся на фоне своих соотечественников, а сейчас звезда. Все последовательно и без пренебрежения и возвышения себя в абсолют)
+24
-2
+22
– Почему мы по юношам играем на равных с будущими топами, а потом отстаем?

Просто рос игроки поздно созревают, после 40 на пик выходят, вспомните все кубки легенд,там россияне всегда всех мировых звезд обыгрывают
+19
-2
+17
ну попасть на лавку зенита тоже почетно
Сибирь обыгрывает Данни, а по 200К евро за матч выписывают всем
+17
-4
+13
Тогда он опыта набирался.
+12
-2
+10
Ответ ОттоДракула
Дженнинг опять читает новости задницей, кто бы мог подумать.
При этом ею же он и выдаёт свои комментарии. Замечательно. Поразительно. Гениально🤓
+9
-2
+7
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Дженнинг опять читает новости задницей, кто бы мог подумать.
+9
-3
+6
Ответ Pavel Gurin
На фоне русских игроков почему-то никто не выделяется , но выходит так , что становятся суперзвездами , а игроки сборной России - игроками медиалиги
Русским языком написано, что не выделялся на фоне своих бразильских партнёров, а не на фоне наших.
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Все гадали, как Винисиус стал таким крутым игроком. Оказывается он просто набрался опыта, играя против воспитанника Зенита. (Орлов меня точно поддержит)
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Ответ chatone gpt0ne
а это на каком языке "а так мы на равных смотрелись."?
А то что это уже об игре в целом, а не конкретно про Винисиуса учитывать не будем? Конкретно про Вини сказано выше.
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Ответ Я знаю
Тогда он опыта набирался.
Против защитника Зенита сам Геннадий Сергеевич велел набираться опыта😎
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Ответ corazon blanco
Так он ничего против Винисиуса и не говорит плохого. Он сказал, что тогда не выделялся на фоне своих соотечественников, а сейчас звезда. Все последовательно и без пренебрежения и возвышения себя в абсолют)
Все равно странно звучит учитывая интерес Барсы, Реала и Баварии на тот момент. То есть игроком ничем не выделяющимся на фоне других интересовались топ 3 самых больших клуба на тот момент?
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Ответ corazon blanco
Так он ничего против Винисиуса и не говорит плохого. Он сказал, что тогда не выделялся на фоне своих соотечественников, а сейчас звезда. Все последовательно и без пренебрежения и возвышения себя в абсолют)
Коразон как всегда выдал базу супротив Жениной истерики🐘
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Ответ Pavel Gurin
На фоне русских игроков почему-то никто не выделяется , но выходит так , что становятся суперзвездами , а игроки сборной России - игроками медиалиги
Там ещё кто-то на Зинченко обижался.По юношам рылом возили,а теперь он искренне не понимает почему Зина в Арсенале и стоит 40 млн,а он на Сахалине)))
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Ответ Рашпель793
А то что это уже об игре в целом, а не конкретно про Винисиуса учитывать не будем? Конкретно про Вини сказано выше.
вот только выкручиваться не надо, Винисиус ничем не выделялся на фоне бразильцев, а с бразильцами играли на равных... тут нечего придумывать, он точно такой же как ты - в одном абзаце умудряется соорудить два противоречащих друг другу утверждения - сначала заявляет что Винисиус выделялся на "их фоне", но в Бразилии "все такие", а потом не моргнув глазом заявляет что были на равных с этими самыми бразилами ... ну а ты хватаешься за то, которое тебе больше понравилось... зачем? от незнания русского языка, что ли?... одного поля ягоды... поля, заросшего лебедой...
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Ответ Рашпель793
Русским языком написано, что не выделялся на фоне своих бразильских партнёров, а не на фоне наших.
а это на каком языке "а так мы на равных смотрелись."?
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все осень просто. в наших спортшколах дела.т упор в основном на физику. вот они по юниорам и смотрятся более менен с остальными топ сьорными. а там упор идет на технику. физику набрать после условных 18 лет не проблема. а вот технику уже не так просто
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В интервью ни слова про Зенит. Все новости медиапомойки с бывшими футболистами клуба будете тэгать Зенитом?
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chaton gptOne, ты чего меня в чс то кинул? )) На что обиделся? ))
Ладно, напишу так:
Тут про конкретные вещи речь идёт. Реально разжёвывать нужно?
Выделялся ли Винисиус тогда? На фоне наших - да. На фоне своих нет.
Выделялись ли бразильцы на фоне наших? Да.
Проиграли наши без шансов? Нет. Могли наши и забить и выиграть и играли на равных.
Можно ли играть на равных с теми, кто на вашем фоне выделяется? Да. Так можно. И не только нашим, но и любой другой средней команде с командой, где играют более техничные и крутые игроки.
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Он тогда уже готовился к Мадриду - давал результат и включался только когда надо
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Комментарий удален пользователем
На фоне русских игроков почему-то никто не выделяется , но выходит так , что становятся суперзвездами , а игроки сборной России - игроками медиалиги
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