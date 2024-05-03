«Не было такого, что Винисиус укатывал всю защиту. На нашем фоне выделялся, но в Бразилии все такие были». Экс-защитник России U17 Скроботов о вингере «Реала»
Защитник «Амкала» Илья Скроботов вспомнил об игре против Винисиуса Жуниора.
Сборные России U17 и Бразилии U17 встречались в товарищеском матче в октябре 2016 года. Скроботов полностью провел матч на позиции центрального защитника, Винисиус вышел на замену по ходу игры и отметился голом.
– В 16 лет ты играл против Винисиуса за юношескую сборную. Как он?
– Он во втором тайме вышел – гол забил, но не было такого, чтобы укатывал всю защиту.
Честно, не сказал бы, что он выделялся. На нашем фоне – да, но в той Бразилии все такие были. Просто техничный парень, а сейчас мировая звезда.
– Вы 0:2 проиграли. Без шансов?
– Почему? Были шансы. Мы и забить могли, и победить. Винисиус сделал второй гол уже в концовке, а так мы на равных смотрелись.
– Почему мы по юношам играем на равных с будущими топами, а потом отстаем?
– Так всегда было. Наверное, что-то не так идет при переходе во взрослый футбол. У них в 16 лет чуть ли не каждый где-то играл – в «Барселоне», «Реале», бразильских клубах.
У нас пацанов позже подключают. Но, повторюсь, все зависит от тебя: покажешь уровень – получишь шанс.
– Ты убежден, что все только от игрока зависит? Уже несколько раз произнес эту фразу.
– Уверен, что все идет именно от тебя самого. Ни от тренера, ни от второго тренера, ни от кого-то еще. Только от тебя – как ты будешь пользоваться шансами.
Из той сборной у нас несколько ребят заиграло: Наиль Умяров, Вова Москвичев [воспитанник «Динамо», сейчас в «Торпедо»], Колесниченко был в «Урале», Давид Сингаре [играл во Второй лиге за «Динамо-2», потом в Первой лиге – за «Родину»].
Кому-то больше повезло, но шанс всегда будет, – сказал бывший защитник «Зенита» и юношеской сборной России Илья Скроботов в интервью Sports.
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Ладно, напишу так:
Тут про конкретные вещи речь идёт. Реально разжёвывать нужно?
Выделялся ли Винисиус тогда? На фоне наших - да. На фоне своих нет.
Выделялись ли бразильцы на фоне наших? Да.
Проиграли наши без шансов? Нет. Могли наши и забить и выиграть и играли на равных.
Можно ли играть на равных с теми, кто на вашем фоне выделяется? Да. Так можно. И не только нашим, но и любой другой средней команде с командой, где играют более техничные и крутые игроки.