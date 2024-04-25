«Один раз новый вратарь пришел на тренировку с газетой в руках. Зачем ему газета и кто читает газеты в 2024 году?» Воробьев о новичках «Эгриси»

Кир Воробьев рассказал о новичках «Эгриси».

«Дмитрий Кольтяпин. Центральный защитник, которого привел, по-моему, Миша Сушилин. У нас на первой тренировке было примерно 15 или 20 человек на просмотре и очень быстро стало понятно, что Дима – с отрывом лучший. Он физически сильный, молодой, со школой. У него прозвище «Дима Локо», потому что он то ли за «Казанку» играл, то ли с молодежкой «Локомотива» тренировался. Он рассказывал, как с Чорлукой взаимодействовал во время тренировки.

Он очень классный как человек. Немногословный, ему практически неинтересна медийность. Бывает, что Коля Дасаев снимает шортсы. Я говорю: «Диман, иди тоже снимись». Он отказывается. Поэтому мы договорились, что если команда побеждает, то он снимается в шортсах.

Точе Патрик – вратарь. Если честно, я вообще не понимаю, как он попал в нашу команду. Илюха Лисицын не лезет во вратарский вопрос. У нас есть тренер вратарей – Дима Ломоносов. Все решения по селекции, по тому, кто играет в воротах – на Диме. Патрик ему чем-то понравился.

Мне трудно описать его сильные стороны, потому что я недостаточно компетентен в оценке вратарей. Но Патрик – смешной чувак. Он из Камеруна, основной язык – французский. Поэтому коммуникация с ним идет тяжело. У нас футболисты английский-то не знают: с Деннисом приходилось мне спасать, я переводил ему установки Илюхи. А с Патриком еще сложнее, потому что он и английский не знает.

Как и все вратари он ####### (сумасшедший). Один раз он пришел на тренировку с газетой в руках. Зачем ему газета и кто читает газеты в 2024 году? Ответ – Патрик Точе. Кстати, у него имя из четырех слов состоит, но я только эти два выучил. Остальные даже не пытался», – рассказал креативный директор «Эгриси» в интервью Sports.