Дмитрий Кортава хочет, чтобы о правилах медиафутбола узнали Арсен Венгер и ФИФА.

– Вы хотели отправить Арсену Венгеру – главе департамента футбольных правил в ФИФА – правила, которые вы интегрируете в . На какой стадии этот процесс? И зачем это все?

– Мне попалась на глаза большая статья про исследование об эффекте чистого времени в футболе. Она была очень интересно, понятно и доходчиво написана, и я подумал, что у нас идеальный полигон, чтобы это посмотреть и опробовать. Потом Коля говорит: «Давай мы сделаем экспериментальный тур, еще что-то попробуем».

Я накидал идей, это зашло, и подумалось, а почему реально не пробовать? У нас лучшая платформа для того, чтобы огромное количество людей увидело, каким может быть футбол. Если ФИФА тестирует правила в низших лигах, за которыми следит малое количество людей, то у нас есть возможность показать футбол будущего на миллионную аудиторию!

Не хочется это делать просто в стол. Это работает, это нравится болельщикам, тренерам, игрокам. Хочется, чтобы от этого была какая-то дополнительная польза для футбола. Хочется показывать ФИФА, Венгеру. Я общался через одних коллег, пошел не через Венгера – мне сказали, что это будет дохлый номер, – а через людей, которые общаются в разных технических комитетах по этому вопросу. Я им все показал, рассказал про нас, жду их реакцию.

– А давно?

– Пару месяцев назад. Понимаю, конечно, что реакции не будет, но не показать не могли. Моя главная цель: хочу общения с передовыми людьми ФИФА, которые двигают игру и индустрию вперед. Мне хочется с ними дискутировать, пробовать. Чтобы они сказали: «Ребята, у вас хорошее соревнование, давайте, может, мы попробуем у вас вот это?! Да, круто! А что еще можем придумать? Вот это можно было бы изменить». Хочется такого развития и общения с ведущими людьми мирового футбола, – рассказал технический директор Медиалиги.