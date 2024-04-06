«Мы здесь для того, чтобы пробовать то, что будет в футболе». Кортава о нововведениях в Winline Медиалиге
Дмитрий Кортава рассказал о новых правилах в медиафутболе.
– Как пришла идея ввести чистый пенальти?
– Идея пришла благодаря нашему новому эксперту Станиславу Сухине. Когда мы общались о том, чтобы он работал в Лиге экспертом, он закинул такую идею. Говорил, что думает, что скоро такое будет. А мы здесь для того, чтобы пробовать то, что возможно будет в футболе.
– Что скажешь о реакции аудитории?
– Все наши нововведения были всегда восприняты не супер хорошо, поэтому время покажет.
– Как к этому отнеслись клубы?
– Пока никак. Мне Сос написал, но я ему разъяснил, что это такое. Пока все спокойно. Ждем реакций.
– Какие еще нововведения могут быть?
– У нас много нововведений. Мы скоро о них будем говорить. Это не правила, а внутренние нововведения. Все это для того, чтобы турнир был намного интереснее и качественней.
– Что насчет красного мяча в плей-офф?
– Ждем. Там есть одна важная деталь. Пока решение не принято, – рассказал технический директор Медиалиги в интервью корреспонденту Sports Фирузу Анвари.