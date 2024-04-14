«У «Спартака» всегда был ромб. Для нас важно, чтобы он был и отображал нашу причастность к клубу». Кучер о новом логотипе «Народной Команды»

Сергей Кучер рассказал о создании нового логотипа «Народной Команды».

– Почему вы обновили логотип?

– Можно сказать, что мы создали его впервые, ведь до этого мы использовали в качестве лого начертание. В межсезонье мы наконец-то поработали, чтобы у команды появился свой герб, отражающий наши ценности и название.

Начертание « » всем нравилось, но оно было проблемным в плане использования его на форме и в графике соцсетей. 90% людей потребляют контент с телефона и то, что у нас было – трудно воспринималось людьми и плохо считывалось с гаджетов. Те, кто не знал нас – не понимали что там написано из-за масштабов надписи. Поэтому было важно сделать логотип таким, чтобы он был узнаваем при любых размерах и устанавливал ассоциации с нами как с командой, так и с болельщиками «Спартака».

Сейчас мы решили наш бренд трансформировать в логотип, упростив его до аббревиатуры «НК». Это шаг вперед. 90% реакций – позитивные.

– Насколько было важно, чтобы появился ромбик?

– Когда команда только появилась, мы сразу думали над ромбом в качестве главной формы логотипа, но не смогли подобрать нужную визуализацию. Работая над прошлым лого, мы думали зашить в ромб надпись «Народная Команда». Но это сделало бы его еще более нечитаемым в графике.

Мы не скрываем своего отношения к «Спартаку». У «Спартака» всегда был ромб – это традиции. Поэтому для нас важно, чтобы был ромб, отображающий нашу причастность к клубу. Еще стоит отметить не только ромб, но и часть буквы «К», которая совпадает с еще одним традиционным спартаковским символом – диагональной полосой.

– Кто работал над дизайном логотипа?

– Дизайн разработала компания Marka Studio. С этими ребятами мы работаем уже больше года. Они для нас делают всю графику.

Было много вариантов логотипа – в районе двадцати. Были споры, дискуссии. Но многие варианты были непонятными, насчитываемыми, где-то «НК» сливались в букву «Ж». Поэтому мы выбрали простоту и минимализм, – рассказал президент «Народной Команды» в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.