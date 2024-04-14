«Мы не выиграли, мы их просто трахнули». Текила о победе «Родины Медиа» над «Амкалом» в Media Basket
Текила заявил, что «Родина Медиа» трахнула «Амкал» в медиабаскетболе (25:10).
Матч состоялся в рамках 2-го тура Лига Ставок Media Basket.
«Мы не выиграли, мы их просто трахнули. Разнесли. Я не знаю, как можно не забить ни одного мяча с игры?
«Амкал» забил только штрафные и буллиты. 7 минут – 0 очков. Можно команду закрывать на ### после этого», – заявил руководитель «Родины Медиа» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.