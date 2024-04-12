ФОНБЕТ попросит у РФС уайлд-кард в Кубок России для клубов Winline Медиалиги

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Winline Медиалига Медиафутбол

Гендир ФОНБЕТ Сергей Анохин попросит уайлд-кард в Кубок России для клубов МФЛ.

«Будучи титульным партнером ФОНБЕТ Кубка России, мы обратимся к РФС с просьбой оставить для нас уайлд-карт. Мы, как спонсоры, заинтересованы в том, чтобы представители Медиалиги имели возможно заявить в турнир еще одну команду.

Связано это с тем, что мы отчетливо понимаем уровень медийной лиги и видим, что многие команды серьезно усилили свои составы. У многих их этих команд также имеется большая зрительская аудитория, однако действующая квота не позволяет многим командам пробиться в Кубок России по спортивному принципу», – заявил Анохин.

Медиафутбольные клубы уже два сезона играют в Кубке России.

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4 комментария
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Кто там радовался, что буки много денег вливают в российский футбол? Довольны? Скоро в турнирах будут играть одни команды букмекеров
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на арене цирка новый клоун "фонбет" вместе со своим ансамблем в виде клубов потешной футбольной лиги, в которой играют бездарные лицедеи и футбольные неудачники
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На каком языке написано в оглавлении данной заметки?
Что за проституированный сказ?
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Да пускай играют на стадиях типо 1/256, региональным клубам медийность и побольше денег заработают.
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