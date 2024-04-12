ФОНБЕТ попросит у РФС уайлд-кард в Кубок России для клубов Winline Медиалиги

Гендир ФОНБЕТ Сергей Анохин попросит уайлд-кард в Кубок России для клубов МФЛ.

«Будучи титульным партнером ФОНБЕТ Кубка России, мы обратимся к с просьбой оставить для нас уайлд-карт. Мы, как спонсоры, заинтересованы в том, чтобы представители имели возможно заявить в турнир еще одну команду.

Связано это с тем, что мы отчетливо понимаем уровень медийной лиги и видим, что многие команды серьезно усилили свои составы. У многих их этих команд также имеется большая зрительская аудитория, однако действующая квота не позволяет многим командам пробиться в Кубок России по спортивному принципу», – заявил Анохин.

Медиафутбольные клубы уже два сезона играют в Кубке России.