ФОНБЕТ попросит у РФС уайлд-кард в Кубок России для клубов Winline Медиалиги
Гендир ФОНБЕТ Сергей Анохин попросит уайлд-кард в Кубок России для клубов МФЛ.
«Будучи титульным партнером ФОНБЕТ Кубка России, мы обратимся к РФС с просьбой оставить для нас уайлд-карт. Мы, как спонсоры, заинтересованы в том, чтобы представители Медиалиги имели возможно заявить в турнир еще одну команду.
Связано это с тем, что мы отчетливо понимаем уровень медийной лиги и видим, что многие команды серьезно усилили свои составы. У многих их этих команд также имеется большая зрительская аудитория, однако действующая квота не позволяет многим командам пробиться в Кубок России по спортивному принципу», – заявил Анохин.
Медиафутбольные клубы уже два сезона играют в Кубке России.
Что за проституированный сказ?